¿Qué hacen Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez en España?

CIUDAD DE MÉXICO.- Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera han sido vistos muy juntitos en un viaje por Murcia, España, lugar donde el cantante mexicano tuvo una presentación, pero la duda de las seguidores de la pareja es ¿Qué más hicieron durante su estadía en Europa?

La presentadora del programa matutino de Azteca, Venga la Alegría, se encuentra desde hace días en la madre patria, donde ha disfrutado de unos días de descanso en compañía de amigas y del ex protagonista de la obra musical "El Rey León", quien tuvo una de sus primeras presentaciones en vivo.

Fue a través de las Instagram Stories que la mexicana compartió paso a paso lo que fue el Back Stage del concierto de Rivera en Murcia, show que compartió con su amiga a un lado del escenario.

Cynthia no tuvo reparos en mostrar el amor que le profesa a su novio y es que aunque son muy discretos en su relación sentimental, se nota que sí tienen un romance sólido e incluso ya piensan en contraer matrimonio en fechas próximas.

¿Posible boda en puerta?

Fue hace unos meses cuando en un encuentro con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el cantante estaba dispuesto a contar un poco de lo que le espera fuera de México en la promoción de su nuevo álbum, pero no se negó a aclarar lo que espera de Cynthia en su noviazgo, pues aseguró que por el momento no se han fijado la meta absoluta de casarse, pero sí les gustaría llegar al altar.

“Todavía, ahorita, nada. Estamos felices como estamos y la verdad es que todavía no pensamos mucho en eso (boda), estamos muy tranquilos como estamos”, explicó Rivera, captado por la cámara de Eden Dorantes.

Desde temprana hora Cynthia compartió con sus seguidores que se encontraba en Murcia esperando el concierto.

El cantante añadió que los supuestos planes de matrimonio no se han dejado de lado, pero no existe nada que los esté orillando a llegar al altar y, después de cuatro años juntos, disfrutando de su felicidad de esa forma, prefieren mantenerse en el noviazgo pues “no es que no planeamos, no es que no pensemos en eso, pero todavía no le estamos poniendo una fecha ya de que ‘tiene que ser’”, aseguró.

Confirmó que ya viven juntos desde hace un tiempo y, según dijo, como si estuvieran casados, y también anhelando concebir un hijo, aunque no explicó si es un deseo que buscan cumplir próximamente.

Rivera aseguró que no le importa si llega a ser papá antes de casarse, lo que tiene en mente es que espera algún día tener por lo menos dos, ya sean hijas o hijos.

Cynthia Rodríguez disfrutó al máximo del concierto de Carlos Rivera en Murcia, España.

Carlos Rivera tuvo su primera presentación en vivo en la Madre Patria tras la pandemia.

Cynthia: Enamorada de su mejor amigo

En enero de este año, Cynthia Rodríguez ya había hablado sobre su situación sentimental con Carlos Rivera en entrevista con Blanca Martínez, mejor conocida como “La Chicuela”, a quién hizo confesiones que nunca había hecho sobre “el amor de su vida”.

“Un día saliendo con mi mejor amigo me doy cuenta que era la persona ideal para mí”, dijo al referirse a su novio, con quien tuvo una larga amistad antes de comenzar su relación de casi cuatro años.

Destacó que su amor ha permanecido lejos de los medios de comunicación para respetar el espacio y trabajo de ambos: “Estamos hablando de muchísimos años de trabajo. Lo que más me gustó es que un día me dijo ‘a mí no me gustaría que cuando presentes un proyecto o algo, te digan es la novia de... y nada más. Y no, porque haz hecho muchas cosas, en la música, la conducción y la actuación’. Y yo también quiero que se le reconozca”.

Carlos Rivera ultimó los detalles para que el show fuera perfecto.

Una excelente y discreta relación llevan Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera.

Como bien relató la cantante y actriz, siempre había tenido muy mala suerte en el amor e incluso muchos hombres la rechazaron de un día para otro, pero su vida cambió cuando se dio cuenta que Carlos Rivera era la persona ideal para ella, a pesar de que siempre se ha especulado que su romance es inventado para evitar los escándalos.

“Estoy con la persona que es perfecta para mí. Es amoroso, detallista y yo no tengo más que agradecer a Dios”, dijo muy segura.