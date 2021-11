Cynthia Klitbo presume lo enamorada que está de Juan Vidal al escuchar preguntas sobre Rey Grupero

Ciudad de México.- La actriz Cynthia Klitbo no esconde el amor que siente por su pareja Juan Vidal, a pesar de las especulaciones sobre que tiene el románce con él solo para olvidarse de su antigua pareja, el Rey Grupero.

Durante su encuentro con la prensa en un evento realizado en la Ciudad de México, la actriz ignoró los comentarios sobre su ex y comentó:

“Estoy con Juan Vidal, todo mundo lo sabe… ¿cómo estaré de enamorada que aquí lo traigo? (muestra su celular presumiendo de fondo de pantalla los pectorales del actor). Estoy muy enamorada y me encanta mi marido, ¿qué quieren que les diga?... Es mi pareja Juan”.

La vida apenas les permitió estar juntos

Inmediatamente después, la villana de las telenovelas manifestó que, a pesar de conocer a Juan durante más de dos décadas, es hasta ahora que la vida les permitió estar juntos. “Poquito, llevamos 25 años o más de amigos y tenemos ahorita 2 meses, y regresa de Miami de estar con su hija el 7 (de noviembre) y ¡estoy feliz!… ya llevamos más de 3 semanas separados”.

Sobre cómo inició su romance con Vidal, Cynthia explicó:

Nos contrataron a los dos para Perú, hemos sido amigos toda la vida, tuvimos alguna relación cuando él tenía 21 y yo 31, nos gustamos siempre, estuvimos en Los Ángeles juntos, estuvimos en todos lados, en (la telenovela) ‘Vino el amor’, hemos hecho películas, siempre nos gustamos, pero él tenía pareja o yo tenía pareja y ahora nos encontramos solteros”

Antes de retirarse del lugar, la artista de 54 años aseguró que por el momento no piensa en contraer nupcias con su novio. “Nunca se sabe lo que el destino va a deparar mañana, no hay que decir sí o no, no sabemos, además yo no decido sola esas cosas. Llevamos dos meses, y al rato me van a preguntar ¿cuándo tenemos hijos?”.