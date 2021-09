Así reaccionó Rey Grupero a la relación de Cynthia y Juan Vidal

MÉXICO.- A pocas semanas de que Cynthia Klitbo confirmara su romance con Juan Vidal, el exnovio de la actriz Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como Rey Grupero, habló de lo que piensa de la nueva relación de la actriz y compartió algunos detalles de su rutura.

Luego de que Cynthia anunciara a través de su cuenta de Instagram que había terminado su relación con Rey Grupero, los seguidores de ambos quisieron saber la razón de su separación. Hubo rumores de que se trató de problemas con el dinero, infidelidad e incluso se habó de un robo, pero recientemente el youtuber desmintió todo y aseguró que se separaron en buenos terminos y que siguen siendo amigos.

"Quedamos en términos bonitos, padres. Siempre va a existir un momento en mi mente para Cynthia, siempre va a existir una parte de mi corazón para Cynthia. Aunque es difícil porque estábamos muy apegados, me siento tranquilo, no siento un remordimiento, no siento algo malo" afirmó en una entrevista para el programa De primera mano.

Le desa lo mejor con Juan Vidal

También aeguró que no tiene nada malo que decir de la actriz y que le sigue teniendo cariño. "Yo con Cynthia siempre he tenido una gran relación de amistad y cuando existe la amistad no existe el pleito, la amistad con cynthia no va a terminar nunca", declaró. Respecto a su relación con Vidal, mencionó que, aunque no tiene el placer de conocer al actor, solo desea que Cynthia sea feliz y espera que Vidal la trate como merece, según sus palabras.

"Lo único que le puedo desear a cynthia es que sea feliz, que la consienta porque ha sido una mujer que ha luchado mucho, y una mujer que solita ha sacado a su hija como muchas mujeres que es una madre ejemplar; es una mujer entera y a la persona que se le ocurra hablar mal de Cynthia es un malagradecido", declaró.

Después añadió que no está soltero, ya que se encuentra desde hace cuatro meses en una relación con Isabel Castro, quien forma parte de Acapulco Shore. Dice que se encuentra muy feliz en su noviazgo y que tiene una relación muy cercana con la modelo. "Isabeel y yo ahorramos juntos, compartimos muchas cosas", comentó.

Cynthia y Juan han recibido mucho apoyo por parte de sus seguidores, quienes a menudo los elogian por medio de redes socials. Incluso le hacen comentarios a Cynthia felicitándola por elegir al galán de telenovelas. "Está mucho más papucho que el menso del Rey Grupero que no supo el oro que tenía en sus manos", Amo verte feliz", "Este hombre sí es un hombre a tu nivel", son alguno de los comentarios de sus fans.