Cynthia Klibo revela que intentó quitarse la vida durante su matrimonio con Jorge Antolín

MÉXICO.- Cynthia Klitbo hizo una fuerte declaración en una reciente entrevista, en la cual habló de su difícil experiencia con Jorge Antolín, su exesposo. La reconocida actriz reveló que pensó en quitarse la vida durante su matrimonio, pues sufrió una severa depresión a causa de lo controlador que fue el famoso.

Fue en una charla con Mara Patricia Castañeda que Klitbo se sinceró sobre su pasado y dijo que mientras mantenía una exitosa carrera en la televisión con proyectos como Atrévete a soñar y El Dragón, su vida personal se desmoronaba a causa de la trsite realidad que vivía con Antolín.

El matrimonio entre los famosos empezó cuando la actriz tenía 23 años y aunque contó que le hacía mucha ilusión casarse en realidad no estaba enamorada de su novio. Una vez casados, él comenzó a mostrar una faceta suya muy distinta: “Tú lo sabes”, le dijo la actriz a Mara, “que viví encerrada unos añitos bajo llave“. “Fue porque tenía muchísimo miedo, yo creo que Antolín (tenía miedo) de que yo me enterara de su… novio“, añadió Cynthia.

De igual forma, dijo que una de las peleas que desencadenó su depresión ocurrió luego de que el hombre con quien su esposo mantenía una relación extramarital fue a buscarlo a su casa y sostuvieron una pelea. Esta riña, sumada al encierro bajo llave que vivió por meses y la manipulación emocional que ejercía con ella la llevaron a un intento de suicidio.

“Yo me quise suicidar. Pues es que yo ya no le encontraba remedio a mi vida, yo estaba en una depresión muy grande porque además el novio que tenía me menospreciaba”, finalizó Klitbo.