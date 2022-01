Cynthia Klitbo y Juan Vidal planean hacer calendario sensual

Ciudad de México.- La actriz Cynthia Klitbo y su pareja Juan Vidal hicieron pública su relación el año pasado, por lo que ahora consideran hacer un proyecto juntos, ya que su romance va en buen camino.

En su reciente encuentro con la prensa, Vidal reveló lo unido que se siente a su pareja.

Vamos muy bien, vamos tranquilos, acoplándonos cada vez más, y planificando juntos la vida. Lo normal, siempre nos hemos comportado con cariño el uno hacia el otro, y todo está bien, o sea, no hay nada extraño, la niña nos acepta bien, entonces si ve algún detalle de cariño ella no tiene ningún problema, y estamos muy bien, nos hemos acoplado bastante bien”

Explicó Vidal.

Juan Vidal como pareja

Al hablar de la relación que mantiene con la hija de Klitbo, el artista comentó: Yo trato de mantenerme en mi lugar, mamá es la que se encarga de todas sus cosas, de las pláticas profundas, pero sabe que yo estoy ahí para apoyar siempre, entonces, sabe que cuenta conmigo, la figura de un hombre, la perspectiva o la opinión del lado masculino, entonces pues ahí yo opino lo mejor posible, sin meterme en camisa de once varas, si hay una diferencia de edad, pero nos conocemos”.

Asimismo, Juan confesó que no es nada fácil ser pareja de una mujer como la reconocida villana de las telenovelas. “También hay que ponerse del lado de uno, porque no es fácil tampoco estar con una mujer tan exitosa, una mujer muy querida, con una personalidad como lo es Cynthia, lo que pasa es que para mí es mi amiga, entonces hay ciertas cosas que ya conocemos el uno del otro que nos dan esa naturalidad de la relación y nos da esa apertura, entonces no estamos tanto de diferencia de edades”.

El calendario sensual

Acto seguido, el actor aseguró que está tan feliz con la artista que no descarta hacer un calendario con ella. “¿Nos quieren ver juntos no?, eso estaría padre, algunas fotos bien sensuales, bien sexys, bien armadas, que nos vean juntos, eso puede ser, de hecho, lo estamos pensando. Para ustedes y el público… podría ser (un calendario)”.

Sin embargo, al escuchar la idea de hacer algo parecido a lo que en su momento realizaron Niurka Marcos y Bobby Larios, Juan rechazó esta opción.

“No, eso ya es otra cosa, digo sin ofender a nadie, pero aquí somos actores nosotros y llevamos otro perfil y nos hemos manejado de otras maneras, pero sí queremos ver esas fotos para impactarlos a ustedes, para que vean que bien nos llevamos juntos”, remató.