¿Cuánto costó el anillo de compromiso de Kourtney Kardashian?

LOS ÁNGELES, California.- A ocho meses de haber formalizado su relación públicamente, Kourtney Kardashian se comprometió en matrimonio con Travis Barker, quien le obsequió un costoso anillo.

Luego de que la noticia se hizo viral en redes sociales, las especulaciones sobre el precio del diamante que el baterista de Blink 182 le dio a la estrella de “Keeping Up With The Kardashians” no se hicieron esperar en las distintas plataformas.

Según los expertos, la gema de ocho quilates que está postrada se asienta sobre una sencilla banda pavimentada y que dedica toda la atención a la deslumbrante gema central, está valuada en un millón de dólares.

De acuerdo a una publicación de “The Sun U.S.”, Max Stone, representante de la firma joyera "Steven Stone" habría revelado que el anillo de Kourtney es un verdadero espectáculo, ya que el enorme diamante ovalado es un grado VS2, que es de la más alta calidad.

Al mirar las fotografías publicadas en Instagram, parece estar en torno a los 8 quilates. La enorme piedra está colocada en una fina banda de pavimento para un brillo adicional. La simplicidad del engaste atenúa el tamaño de la piedra, haciéndola parecer aún más grande", comentó.

El experto de la firma de diamantes “Steven Stone” comentó que la joya que recibió la mayor de las hermanas Karadashian tiene un valor aproximado de un millón de dólares, y lo calificó como uno de los anillos de compromiso de celebridades más increíbles de 2021.

“Y es probable que veamos un aumento en la demanda de anillos de este estilo en los próximos meses”, apuntó.



¿Cómo fue el compromiso de Kourtney y Travis?

El 14 de febrero de 2021, Kourtney Kardashian y Travis Barker hicieron oficial su noviazgo con una publicación en sus redes sociales, donde mostraban las manos enlazadas de ambos, mientras abordaban un automóvil.

Esto fue, luego de que desde 2020 se rumorara de que habían iniciado una relación amorosa después de varios años de amistad.

Se dijo que la pareja fue presentada por Kim Kardashian, ya que el músico se hizo amigo de Kim en 2007, antes de que iniciara su reality familiar con el que todos los miembros de la familia Kardashian se hicieran famosos.

También podría interesarte: Exesposa de Travis Barker se muestra “celosa” en redes por relación de su exmarido con Kourtney Kardashian.

Aunque al principio, Kourtney y Travis habían sido bastante herméticos con su relación, en los últimos meses han estado muy activos en sus redes sociales y cada vez más comparten momentos importantes de su vida como pareja, así como algunas apariciones en público.

Pero el domingo pasado, Kourtney y Travis compartieron con sus seguidores uno de los momentos más importantes de su vida, ya que se comprometieron en una romántica cita ambientada con la luz del atardecer del océano pacífico, a la orilla de la playa.

Un enorme corazón formado con centenas de rosas rojas y velas blancas alrededor, arroparon la felicidad de la pareja mientras Travis le pedía a Kourtney que fuera su esposa, culminando con un apasionado beso cuando la empresaria le dio el “sí, acepto”.

La feliz pareja compartió su felicidad con su familia y celebraron en una íntima recepción, y una de las primeras en felicitar a los novios fue Alabama Barker, hija de Travis, quien escribió un motivo mensaje para su padre y su prometida, en sus historias de Instagram.

Travis y Kourtney también compartieron algunos aspectos de la fiesta.