Mark Hoppus, líder de blink-182 logra vencer al cáncer: "me siento bendecido", declara

CALIFORNIA, EU.-Mark Hoppus, cantante y bajista de blink-182 anunció este miércoles que logró vencer al cáncer, mismo que le fue diagnosticado a finales de abril del presente año.

El líder y co-fundador de la banda de pop-punk californiana había comunicado semanas atrás que sería el 29 de septiembre cuando tendría los resultados que indicarían si las quimioterapias que recibió dieron a la enfermedad una evolución favorable.

A través de sus cuentas de Instagram y Twitter, el compositor de canciones como "What's My Age Again?" y "I Miss You" reveló sentirse bendecido por haber podido superar esta difícil batalla.

Acabo de ver a mi oncólogo y… ¡Estoy libre de cáncer! Gracias a Dios, al universo, a mis amigos y familia. Gracias a todos los que me mandaron su apoyo y su amor. Todavía tengo que acudir a hacerme chequeos cada seis meses y me tomará hasta finales de año volver a la normalidad, pero hoy es un día asombroso y me siento bendecido”, agregó Hoppus.

¿Qué tipo de cáncer le fue diagnosticado a Mark Hoppus?

Aunque el músico no había revelado el tipo de cáncer que le fue diagnosticado ni en qué etapa se encontraba, tiempo después anunció que le habían diagnosticado linfoma fase 4.

Desde antes de su diagnóstico, el vocalista de blink-182 se ha dedicado a hacer transmisiones a través de su canal de Twitch, donde hace gameplays de distintos videojuegos y en ocasiones toca canciones de su agrupación.

Asimismo, todo el dinero que recibe por las suscripciones en dicha plataforma las destina al Hospital Infantil de Los Ángeles y al Cedars Sinai Hematology Oncology Research.

Qué han hecho los otros miembros de blink-182

Por su parte, sus compañeros de banda se han mantenido activos en la música a través de sus otros proyectos. Travis Barker ha sido el que más se destaca, pues ha ganado bastante atención en redes sociales gracias a su relación con Kourtney Kardashian y su colaboración musical con el rapero Machine Gun Kelly.

Mientras que el guitarrista Matt Skiba ha estado grabando nuevas canciones para Alkaline Trio y ha dado un par de shows en vivo en las últimas semanas y el ex-guitarrista de la banda y co-fundador de blink-182, Tom DeLonge, estrenó su nuevo álbum titulado "Lifeforms" con Angels and Airwaves.