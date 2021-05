Critican a Yuri por revelar que usó pañal tras contagiarse de Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Yuri platicara los estragos que sufrió al dar positivo a Covid-19, Alex Kaffie criticó a la cantante por revelar tanta intimidad y ser tan explícita al decir que casi defecaba en la ropa.

El pasado 16 de mayo, Mara Patricia Castañeda publicó una entrevista en su canal de YouTube que le hizo a la intérprete de “La Maldita Primavera”, donde confesó, entre otras cosas, que tuvo grandes complicaciones de salud cuando tuvo coronavirus, en diciembre pasado.

"En diciembre tuve muchas diarreas, casi casi me hacía popo donde cayera. En mi último video me acuerdo que me prestaron un versachazo (Versace) divino, no pues lo hice popó todo, lo tuvieron que lavar y dije, bueno ya si se encoge pues ya lo tendré que pagar; los muchachos de la filmación me decían: ‘¿Señora pero qué le paso?’. Tengo secuelas de Covid, porque iba y venía, me tuve que poner un pañal casi, casi, sí la pasé muy mal”, comentó.

"No era necesario": Alex Kaffie

Ante tales declaraciones, el comentarista de espectáculos, Alex Kaffie, criticó a la cantante por hablar sobre lo que padeció, ya que, según él, los problemas íntimos no se deben de ventilar, especialmente si son tan “crudos”.

En lo personal me pareció que estuvo de sobra la confesión ‘se me sale la caca por culpa del COVID-19’ que Yuri le hizo a Mara Patricia Castañeda. Considero fue innecesaria esa revelación de la cantante. Hay temas que uno, sea personaje público o no, debe guardarse ¡y más cuando se trata de asuntos tan íntimos de salud! Ir por la vida contando que una de las secuelas del coronavirus te volvió incontinente fecal ¡además de excesivo me parece nauseabundo! Fuchi, qué asco”, escribió.

Yuri se contagió de Covid-19 cuando estaba en las grabaciones del programa “¿Quién es la Máscara?”, donde fue parte del panel de investigadores junto a Juanpa Zurita, quien fue quien se habría contagiado primero y afectó a sus demás compañeros como Consuelo Duval, Omar Chaparro y Yuri.