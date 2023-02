Critican a Ventanenado por "acoso" a hermanos de Yuridia

CIUDAD DE MÉXICO.-Este viernes usuarios de las redes sociales criticaron a Ventaneando, que conduce Pati Chapoy, por acosar a los hermanos de la cantante Yuridia en años atrás.

El día de ayer, Olimpia Gaxiola dijo por medio de su cuenta de Instagram que habían sufrido acoso por parte de reporteros de Ventaneando, incluso que una reportera golpeó a su hermano.

La joven confesó que cuando Yuridia estaba embarazada, los reporteros de Ventaneando solían quedarse afuera de su casa, para aprovechar cada oportunidad para meterse a su vivienda, aventarles huevos, y romper los papeles del correo.

Ante esto, Ventaneando subió grabaciones de la época, y señaló que nunca golpearon al niño, lo que usuarios de redes dijeron que “eso no lo pasaron en sus videos”.

Verdaderamente este programa nuevamente quedando mal a su conveniencia, obviamente no iban a pasar la agresiones, todas las entrevistas que quedan grabadas ya las mandan editadas al programa, me extraña de personas como Linet o la reportera que estuvo involucrada, que ya no trabaja con ellos, pero estuvo mucho tiempo, son personas que se ven muy obligadas a hacer y decir cosas a conveniencia del programa aunque ellas no estén de acuerdo, si Yuridia siempre ha tenido un carácter difícil y problemas emocionales, pero eso es algo que ni a ellos ni al público les compete”, escribió una mujer en el video de Ventaneando.