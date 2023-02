Gustavo Adolfo Infante acusó a Pati Chapoy de abuso de poder tras polémica con Yuridia

HERMOSILLO, Sonora.- Estos últimos días ha estado muy fuerte la controversia entre Yuridia y los presentadores del programa 'Ventaneando', por ello ahora Gustavo Adolfo Infante no se quedó callado y habló lo que opina del caso.

Recordemos que Yuridia acusó a 'Ventaneando' de haber realizado críticas sobre su físico, así como acoso por parte de los reporteros hacia su familia, por lo que incluso pensó en dejar de existir, pues pensó que "sería lo mejor".

El presentador Gustavo Adolfo acusó a Pati Chapoy de abuso de poder y de parte de su equipo en 'Ventaneando'.

"Yuridia nos dice quién fue quien le hizo trizas la vida... yo creo que hay muchos abusos de parte del equipo de Pati Chapoy, el equipo de 'Ventaneando' por el poder", comenzó a decir.

 

Gustavo Adolfo Infante se solidarizó con Yuridia y le mandó un mensaje, "Yuridia: no todos somos iguales, no todos hemos abusado de la pantalla, no todos hemos abusado del podercito que te da una empresa como lo hace este programa de TV Azteca".

Para finalizar, el conductor de 'Primera Mano' comparo al programa de la competencia con los cadeneros de los antros, pues asegura se piensan famosos y creen tener el poder de decidir quien puede entrar a los lugares y quien no.