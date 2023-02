Yuridia reacciona a disculpas de 'Ventaneando': "si estoy aquí no es gracias a ellos"

Tijuana, Baja California.-Yuridia y los conductores de "Ventaneando" fueron tendencia este jueves luego que salieran a relucir unos comentarios de Pati Chapoy sobre el peso de la cantante.

La intérprete de "Ángel" mandó un mensaje a sus fanáticos en donde confirmó que pasó un momento oscuro y aseguró que el programa formó parte de este momento difícil en su vida.

Ventaneando se disculpa

Rosario Murieta defendió a Chapoy al decir que si la llamó "Gorda" era en referencia a los hechos ocurridos en el pasado: “Está hablando de una situación del pasado en que, efectivamente, la coyuntura era totalmente diferente”.

Yuridia responde a las disculpas

Yuridia compartió en sus redes una contra respuesta a la polémica señalando que "Pedir disculpas es aceptar el error" y aseguró que la empresa no realizó esta acción.

Así también agregó que no esperaba "unas disculpas" de los presentadores porque no podría devolver el tiempo. La artista concluyó su historia con un mensaje donde reconocida que su éxito no fue gracias a Ventaneando.