Critican a Paulina Rubio por actitud grosera con la prensa

CIUDAD DE MÉXICO.- A lo largo de la carrera profesional de Paulina Rubio, la famosa se ha creado una mala reputación sobre su actitud con la prensa, ya que en varias ocasiones ha sido señalada por los malos tratos que le da a los reporteros.

Ahora, la intérprete de "Ni rosas ni juguetes" volvió a ser el blanco perfecto para todo tipo de críticas luego de mostrar una desconcertante y pésima actitud que tuvo con la prensa este fin de semana en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Y es que Paulina Rubio llegó a la capital del país durante la tarde del sábado, aunque intentó pasar desapercibida y hacer como "si no se diera cuenta", pero varios reportaros alcanzaron a verla y se acercaron a ella para hacerle preguntas relacionadas a su carrera y los proyectos musicales para el siguiente año.

Pese a que eran cuestionamientos sobre su carrera artísticas y superficiales, la cantante se rehusó a contestar y, para abrirse el paso entre ellos, terminó empujando a la prensa para que dejaran de hacerle preguntas.

Dicho momento quedó registrado en video, el cual compartió Edén Dorantes en su canal de Youtube. En dicho clip, se ve a Rubio caminar por los pasillos mientras se cubre el rostro con la capucha de su chamarra, además de usar una gorra, cubrebocas y lentes oscuros.

Con intenciones de que nadie la viera, la intérprete mexicana no pudo escapar de la prensa que se acercaron a ella, lo que parece haber causado disgusto en la famosa, pues comenzó a abrirse paso hacia la salida al empujar las cámaras y a varias personas.

La cantante continuó caminando ignorando las preguntas, pero la prensa no quiso dejar de lado su actitud grosera y desinteresada, por lo que en algunas partes del video se escucha decir a los reporteros: "Pau, pero no nos pegues", "Oye, no te enojes Pau", fueron tan solo algunos de los comentarios.

Al final, Paulina Rubio logró subirse a su camioneta mientras su equipo subía el resto de su equipaje. Lo que sorprendió a todos es que, pese al carácter descortés, la artista comentó: "Los quiero, los quiero, pórtense bien", para luego recostarse en el asiento trasero cubriéndose el rostro.