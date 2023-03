Critican a Ari Telch por publicar foto inapropiada con Rebecca Jones

Tijuana, Baja California.- Internautas arremetieron contra Ari Telch por compartir fotografía considerada inapropiada luego de la muerte de Rebecca Jones.

El actor compartió un mensaje dedicado a la actriz que decía: “Difícil procesar tu partida. Querida amiga, actriz, cómplice. Te quiero siempre. Rebecca Jones”.

Rebecca Jones. pic.twitter.com/IW7LNgZz7d— Ari Telch (@aritelch) March 22, 2023

Junto a la dedicatoria, publicó una imagen en donde se estaban dando un beso apasionado, pero usuarios desacreditaron esta acción al tratarse de una despedida luctuosa.

“¿En qué momento pensaste que ésa era la foto adecuada? ¿Qué proceso mental te llevó a esa conclusión? No hay filtros por lo visto, no hay control, no hay sentido de pertinencia. Qué desagradable”, se lee en los comentarios.