Ari Telch no quiere saber de las redes sociales de su hija

Ciudad de México.- Después de que trascendiera que Sofía Telch, hija de Ninel Conde y Ari Telch tenía diferencias con sus padres, el actor no se quiso pronunciar al respecto.

Aunque Ari siempre se ha mostrado como un padre atento con Sofía, el artista expresó su molestia al escuchar los cuestionamientos de los medios con relación a los desacuerdos entre su hija y Ninel.

No, no te metas en chismes pend*jos porque ya sabes que no me gustan”

Dijo el artista conocido por su participación en la telenovela Mirada de mujer.

Mantener una buena relación

Al ser cuestionado sobre si respeta las decisiones de Sofía y trata de no entrometerse en su vida, Telch manifestó que su intención como padre siempre ha sido mantener una buena relación con la joven.

“No, no me meto mucho en su vida, ni de redes sociales ni personal, más bien platico con ella, me la paso bien cuando vamos a comer, cuando cotorreamos, pues es mi hija, ¿qué quieres?, yo no puedo hablar de mi hija y decirte ‘es que es centrada’, es una chava de 25 años, va a cumplir”, explicó.

Por último, el artista de 60 años confesó que ha sido muy abierto con la hija que procreó con Ninel Conde con respecto al tema de las enfermedades mentales, debido a que él padece trastorno bipolar y es un padecimiento hereditario.

“Pues así, como lo estoy hablando contigo, normal, sé que hablar de eso, identificar a nuestros familiares, a nuestros hijos, el suicidio adolescente es la segunda causa de muerte en jóvenes, para poder identificar a nuestros hijos cuando estén enfermos, el cerebro se enferma como se enferma cualquier otro órgano”, comentó al respecto.