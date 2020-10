Cristiano Ronaldo posa en una alberca tras dar positivo a Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Cristiano Ronaldo, delantero del Juventus, reveló el pasado martes que dio positivo a Covid-19; sin embargo, en redes sociales se muestra mejor que nunca.

La más reciente publicación del futbolista, se muestra en traje de baño junto a una alberca, mostrando su envidiable físico y esbozando una enorme sonrisa.

No dejes que lo que no puedes hacer se interponga en el camino de lo que puedes hacer”, escribió en la descripción de la foto que ya acumula más de 9 millones de Me Gusta.