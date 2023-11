Cristian Castro se olvida de su look e interpreta tema de Frank Sinatra

El cantante mexicano Cristian Castro es uno de los artistas que ha buscado reinventarse a lo largo de su carrera con el objetivo de mantenerse en el gusto del público.

Sin embargo, en esta ocasión el hijo de Verónica Castro sorprendió al aparecer en un video cantando en inglés la canción de Frank Sinatra “El amor ha sido bueno conmigo”.

En las imágenes difundidas en la cuenta de TikTok “Cristian Castro Moments”, el cantante demostró su gran talento mientras estaba en casa de un amigo luciendo su figura debido a que solo portaba un short y sandalias.

Las imágenes provocaron distintos comentarios de sus seguidores, algunos alabando el talento del artista que la próxima semana celebrará su cumpleaños 49, y otros criticando su aspecto físico.

“Canta súper bien! No entiendo porque no le ofrecen mejores contratos si me apuran a nivel de Luis Miguel la voz o un poco mejor!”, escribió un usuario.

“Que dice que le valen 3/4 de chorizo las críticas a su panza... igual que el Julión Álvarez bien por eso”, expresó otro internauta.

Con su pancita y chanclas igual me roba el corazón cada vez que lo veo y escucho cantar Este hombre tiene un encanto inigualable ”, declaró una seguidora.

Hasta el momento se desconoce si las imágenes son actuales, pero lo que es un hecho es que el talento y carisma del llamado “Gallito feliz” es inigualable.