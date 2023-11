Paula Vevilacqua revela que Gaby Espino la amenazó

Ciudad de México.- Aunque Gaby Espino y Cristóbal Lander terminaron hace 12 años, siguen dando de qué hablar, ya que Paula Vevilacqua, actual esposa de Lander, señaló que Espino se puso tan celosa que la habría amenazado con destruir su carrera.

En una entrevista para La Movida de Kim, la artista habló sobre la experiencia que vivió al conocer a Cristóbal e hizo una declaración sobre el encontronazo que tuvo con Gaby por dicha situación.

Me comenzó a echar los perros, pero yo le dije: ‘mira, no, yo vengo saliendo de un divorcio’… él me dijo que se estaba separando”

Relató.

Se pone celosa

Pero al enterarse de que su ex era ni más ni menos que Gaby, pensó: “Nooo, yo no me meto aquí ni de broma... Estaban separados, separadísimos”, prosiguió.

Paula aseveró que Espino se puso muy celosa cuando se enteró que ella y Cristóbal eran novios. “Yo me calé ese cuento de que ella vino, lo buscó cuando se enteró que estaba empatadísimo conmigo... Me llamó hasta por teléfono... Me dijo que me iba acabar la carrera. Ese día dije ‘no lo llamo más nunca’”, manifestó.

Pese a este incidente, la relación entre ambas mejoró con el paso de los años, aunque Paula dijo estar dispuesta a que fuera mejor. “Ojo, te digo honestamente, yo por mí cero, pudiera llamarla ‘hola, cómo estás, qué necesitas’”, concluyó sobre el tema.

Cabe mencionar que el trato entre Espino y Lander continúa debido a que ambos comparten una hija, Oriana, de 15 años, quien constantemente viaja a Venezuela para ver a sus hermanos, Cristóbal y Massimo, fruto del matrimonio de su padre con Bevilacqua.