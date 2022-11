Gaby Espino hace fuerte denuncia contra las hermanas Castellanos

Ciudad de México.- Gaby Espino se manifestó en sus redes sociales desde que inició la disputa entre su pareja Miguel Mawad y Aleska Génesis.

Por medio de su cuenta de Instagram, la actriz denunció públicamente al influencer conocido como Yao Cabrera por intentar hackear su cuenta de la red social.

Quiero hacer una DENUNCIA PÚBLICA y responsabilizar a #YaoCabrera Influencer/Hacker quien financiado por las hermanas Castellanos, está intentando clausurar mi cuenta de instagram. Si algo Pasa con esta cuenta de instagram @gabyespino , el responsable es el señor #YaoCabrera contratado por las hermanas Castellanos. Hay pruebas de absolutamente todo, y como les dije, está siendo manejado por mis abogados. Les agradeceria muchisimo si está en sus manos, difundir esta información.Aqui dejo la foto de #YaoCabrera y la orden de cierre de mi cuenta, junto al monto q le fue otorgado (sic)”

Denunció Gaby.

Financian la acción

Conjuntamente, Gaby manifestó que este personaje es financiado por las llamadas hermanas Castellanos: Aleska (ex de Nicky Jam), Barbara y Michell para realizar dicha acción.

“Me he mantenido al margen a nivel mediático, y he manejado la situación por la cual estoy atravesando, a través de la vía legal. Una situación a la q no estoy acostumbrada, pq los q me conocen saben que jamás he estado involucrada en algo tan bajo como esto. Donde se maneja un doble discurso, ya q exponen una versión públicamente, mientras por otro lado amenazan, persiguen y pagan para amedrentar a todas las personas que ellas consideran tienen que ver en esta historia…Pero ya llegué al límite, pq se estan metiendo con mi comunidad de social media q a lo largo de los años y con mucho trabajo he logrado crear (sic)”, sentenció.

De acuerdo con las pruebas presentadas por Espino, las hermanas Castellanos habrían pagado al influencer de origen uruguayo la cantidad de 25 mil dólares (casi medio millón de pesos) por cerrar su cuenta de Instagram. Hasta el cierre de esta edición, ni Aleska ni sus hermanas se han manifestado al respecto, ni mucho menos Yao Cabrera. Sin embargo, en cualquier momento podrían hacerlo.