Contagiados en Nueva York: Elisa Beristain y Javier Ceriani dan positivo a Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Elisa Beristain y Javier Ceriani, conductores del famoso canal de Youtube que informa sobre las noticias del mundo del espectáculo, compartieron con sus seguidores que se contagiaron por Covid-19 mientras se encontraban de paseo en Nueva York, por lo que pasarían las fechas decembrinas en cuarentena.

Durante una entrevista para "Venga la alegría", los periodistas explicaron que se encontraban de vacaciones en Estados Unidos cuando Ceriani decidió hacerse una prueba de coronavirus y para su sorpresa ésta dio positivo.

El argentino le informó a su amiga y compañera de trabajo el resultado de su test, por lo que Beristain investigó si ella o el equipo de trabajo se había contagiado, peor ella fue la única que resultó positiva.

Luego de conocer los resultados, los conductores se encerraron su habitación del hotel en el que se hospedaron e informar que, al tener su esquema completo de vacunación, solo pasarán 10 días aislados.

Última hora señoras y señores, la noticia bomba del día, no se la pueden perder, la bomba del año. Cerrando el 20 de diciembre con la bomba más esperada por nuestros enemigos que nos desearon tan mala onda y tan mala vibra nos tiraron", dijo con ironía Javier.

Para empezar con su video, los presentadores de Chisme No Like aparecieron bastante despeinados y con ciertas ojeras que dejaron ver su cansancio y aunque aún no revelaban qué era lo que sucedía, los espectadores especularon que querían informar que se contagiaron de coronavirus.

Entre la historia de cómo fue que se enteraron y su travesía por Nueva York, los conductores expresaron que era lo peor ver que los resultados dieron positivo a la prueba, pero que ahora querían velar por sus seguridad y de los demás al permanecer en cuarentena en su habitación.

Dicho clip también tuvo sus momentos divertidos, ya que Beristain y Ceriani están pasando tanto tiempo juntos que se pudieron conocer a profundidad sobre ciertos hábitos que tienen.

Por ejemplo, Javier reveló que Elisa ronca "como un rinoceronte" y que limpiaba todo el lugar pese a que no había suciedad.

Los usuarios comenzaron a dejar varios comentarios en el que se burlaban de las fuertes confesiones de los conductores, pues ambos revelaron los más oscuros secretos del otro como sus hábitos de higiene personal, de sueño, de alimentación, entre otros más.