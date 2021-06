Consuelo Duval amenazó con golpear a Laisha Wilkins por señalarla como “lesbiana”

CIUDAD DE MÉXICO. – En la reunión de exconductoras del programa “Netas Divinas”, tanto Consuelo Duval como Sherlyn “explotaron” contra la actriz Laisha Wilkins, con quien aseguran haber tenido malas experiencias.



La primera en contar su “historia de terror” con Wilkins, fue la actriz y cantante mexicana, Sherlyn González, quien, sin decir nombres, aseguró que una “conductora suplente” le cayó mal porque siempre quería “ser el centro” de la conversación y no dejaba hablar a la invitada de la emisión, expresó.

“¿Se acuerdan cuando llegó una conductora que se enfureció conmigo? Teníamos una invitada que tenía una enfermedad, la invitada estaba hablando y ella estaba de conductora suplente y no dejaba hablar para nada a la invitada. Hablaba de su enfermedad y ésta de: ´Pero yo también, pero yo tres veces´” expresó la actriz.



Luego de esto, la actriz también reveló que la “conductora suplente” quiso hacer un comentario sobre la vida personal de Sherlyn; Sin embargo, González se defendió, hecho que molestó a su compañera, a lo que Yolanda Andrade reveló que “a ella tampoco le agradaba la suplente”.



Consuelo Duval expresó la razón de su desacuerdo con Wilkins



A pesar de que Sherlyn no dijo nombres, Consuelo Duval sí lo hizo e incluso gritó el nombre de Laisha Wilkins, además aprovechó para contar su mala experiencia con ella.



Duval reveló que, en el pasado, Wilkins la comenzó a señalar de “lesbiana” en los pasillos de Televisa, un rumor que llegó a los oídos de la actriz gracias a su compañero Adal Ramones.



Resulta que me dice Adal en sus inoportunidades: ´Ay, ¿Tú conoces a Laisha?’, Le digo que no y me dice: ´Es que anda diciendo que eres lesbiana´. Mis hijos tenían como seis y siete años. Le dije: ´que raro, le hubieras dicho que no, que soy bien p***, ¿Por qué no me defendiste? ´, le dije a Adal, y no me enojé tanto, pero luego ya me empezaron a dar cuerda”, contó la actriz.



La confrontación



Duval reveló además que su preocupación era que comenzaran a cuestionar a sus hijos sobre la sexualidad de su madre, por lo que tiempo después, Consuelo decidió enfrentar a la actriz en el departamento de maquillaje, donde le pidió que dejara de meterse con ella porque “ni se conocían”, reveló.



“Llego y le pregunto a Laisha: ´Hola ¿me conoces? ´y me dice que yo a ella no, pero ella a mí si. Entonces le digo: ´No me conoces, nomás te quiero decir algo, no soy lesbiana, a menos que me hayas visto en la cama con tu mamá. Pero este comentario estúpido le llega a gente que yo quiero y te parto tu m**** ¿Te queda claro? “, fue la confrontación de Duval con la actriz.



Luego de esto, Consuelo Duval confesó que Adal Ramones la cuestionó por haber confrontado a Wilkins, pero reveló que se sintió “liberada” después de ello.