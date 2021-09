Concursante de “Exatlón” revela la incurable enfermedad que padece

MÉXICO.- El atleta que causó controversia en su equipo hace algunos días fue Jonathan García, quien ahora llamó la atención del público por revelar la enfermedad que sufre y que ésta le afecta en su desempeño en el deporte.

El concursante de la quinta temporada que pertenece al equipo de Conquistadores contó que hace un tiempo fue detectado con queratocono, una afección que ocasiona que sobresalga el tejido transparente en la córnea, la parte frontal del ojo.

Así lo explicó frente a las cámaras de “Guardianes vs Conquistadores” donde detalló que su problema de visión comenzó cuando entrenaba en un campo con pocas condiciones higiénicas, pues había demasiado polvo, contaminación y sol que poco a poco le dañó.

Practicando el tenis, entrenaba en un lugar donde había mucho sol, contaminación, mucho polvo, me empezó a dar algo que se llama ojo seco. Yo soy muy terco, me tallo mucho los ojos y me fui deformando la córnea. Me empecé a tratar y no daban con la enfermedad hasta que una doctora en la CDMX, muy buena me dijo que tenía una enfermedad que se llama Queratocono, que es que la córnea en vez de estar en una forma redonda, esté en forma de cono”, confesó Jonathan.