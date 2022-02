Coldplay confirma nuevas fechas de conciertos en CDMX y Guadalajara

CIUDAD DE MÉXICO.- Parece ser que las sorpresas para los fanáticos de Coldplay no dejarán de llegar, pues hace un par de meses que la banda liderada por Chris Martin anunció que volvería a México con una serie de conciertos. Y ante la gran demanda de boletos, los músicos confirmaron que abrirían dos nuevas fechas para aquellos que no pudieron conseguir sus entradas.

Así lo informó Ocesa a través de una publicación, en la que se menciona que los intérprete de "Yellow" añadieron nuevas fechas para su gira Music of the Spheres Tour en México, tanto para la CDMX como para Guadalajara.

La agrupación brtiánica se presentará en el Estadio Akron en los próximos 29 y 30 de marzo, con el fin de presentar sus nuevas canciones pertenecienes a su más reciente álbum que lleva el mismo nombre del Tour, el cual cuenta con distintas colaboraciones que sorprendieron a todos sus seguidores.

Por su parte, la Ciudad de México parece ser el punto de reunión de los más fieles seguidores de Coldplay, pues anteriormente se anunció que se abrió una segunda fecha, pero ahora los británicos decidieron consentir a todos y ofrecer un tercer concierto el 6 de abril en el Foro Sol.

Y para estas nuevas fechas, Ocesa confirmó que la preventa de los conciertos será el próximo 28 de febrero y el 1 de marzo, mientras que la venta general a todo el público iniciará un día después. Ante esto, sus seguidores expresaron sus deseos de poder alcanzar los boletos y no quedarse atrás una vez más.

¡Buenas noticias! Nuevas fechas de Coldplay en México... ¡Alístate para disfrutar la magia de su show en #GDL y #CDMX! #PreventaCitibanamex: 28 de febrero y 1 de marzo”, se pudo leer en la cuenta oficial de Ocesa en Facebook.

Cabe recordar que esta gira de Coldplay, la banda británica de rock pop contará con una invitada especial, se trata de la cantante Carla Morrison, quien abriría las presentaciones de la agrupación unas horas antes. Así lo compartió a través de sus redes sociales, aunque poco después borró la imagen por revelar que se abrirían más conciertos antes de que Ocesa o la banda lo confirmara.

“Los que me conocen saben que esta noticia no sólo me costó guardarla ¡VALE DEMASIADO PARA MÍ! Con mi corazón lleno de alegría les comparto que mi banda favorita del mundo Coldplay, me invitó a abrir TODA SU GIRA EN MÉXICO”, escribió la intérprete de "Te regalo".