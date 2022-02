Carla Morrison le abrirá a Coldplay en su gira por México

Tijuana BC.- Las buenas noticias llegan para Carla Morrison, no solo Christian Nodal le respondió al halago que le hizo sobre su tema “Ya no somos ni seremos”, sino que será la encargada de abrir la gira en México de Coldplay.

“Esta morra de Tecate B.C. lloró un chingo al enterarse y no sé lo termina de creer…qué sueño, qué honor ¡¡¡Qué EMOCIÓN!!!”, compartió en su Instagram.

Así pues Morrison tendrá a bien compartir en esta apertura, sus éxitos y también una probadita de su próximo tour en solitario “El Renacimiento”.

“'Los que me conocen saben, que esta noticia no solo me costó guardarla ¡VALE DEMASIADO PARA MI! Con mi corazón lleno de alegría les comparto que mi banda favorita del mundo y la mas grande que hay @coldplay, me invitó a abrir TODA SU GIRA EN MEXICO y estoy que ¡No me la creo!''