Claudia Martín afirma que audio con Andrés Tovar fue manipulado

Ciudad de México.- Claudia Martín rompió el silencio luego de que se filtrara una conversación entre ella y su esposo, Andrés Tovar, en donde aparentemente ella le pide al productor que le entregue una cantidad de dinero para salir a desmentir una supuesta infidelidad con Maite Perroni.

A través de una llamada telefónica para el programa Hoy, la actriz aseguró que la conversación fue manipulada, además de que la misma se llevó a cabo de forma privada, por lo que le sorprende que haya salido a la luz.

“Estos audios son parte de una conversación con mi ex pareja, y lo único que acabo de decir es que, era un acuerdo privado y mutuo, al que ya habíamos llegado desde mucho tiempo antes de que nuestra separación se hiciera pública. Fue una conversación que se llevó a cabo en un ambiente privado, y ahorita como ves desafortunadamente se está tergiversando la información, y la están sacando de contexto”, explicó Martín.

Quiere llevar de forma privada su separación

Acto seguido, la artista que formó parte de la telenovela Fuego Ardiente, se dijo dispuesta a llevar su separación de forma privada e incluso reiteró que no ha sido nada fácil este tema para ella.

“Como en su momento yo dije en mi comunicado, este divorcio está haciendo para mi un proceso doloroso, y pues yo lo único que busco y siempre he buscado es conducirme en mi vida de manera pacífica, yo quisiera y estoy dispuesta todavía y siempre ha sido mi postura, de llevar este divorcio de manera pacífica, ustedes saben que yo nunca he estado metida en ningún tipo de escándalo, y siempre lo único que ha hablado de mi es mi trabajo, y en eso quiero seguir enfocándome”.

De la misma manera, destacó que luego de haber concluido su participación en el melodrama anteriormente mencionado, por ahora está buscando trabajo.

“Afortunadamente durante todo este tiempo he dejado de trabajar, o he dejado de buscar nuevos proyectos, de ir a casting, de mandar castings y te repito, fue un acuerdo entre ambos, que desafortunadamente y de manera muy lamentable se está manipulando esta información”, indicó.

Claudia está en paz consigo misma

Asimismo, Claudia Martín comentó: “Yo estoy en paz conmigo misma, yo durante toda mi relación siempre fui honesta, siempre di lo mejor de mí, siempre hice lo que creía que era lo mejor dentro de un matrimonio, y por eso yo estoy tranquila. Simplemente hay cosas que terminan y yo me estoy enfocando en seguir con mi vida, en tomar terapia, en seguir con mi carrera […] en apoyarme en familiares, en mis seres queridos, en mis amigos […] por supuesto que no es sencillo, no ha sido fácil, ha sido doloroso, sobre todo que yo he mantenido mi vida muy privada, lamentablemente llega el punto en el que si me gustaba decir todo esto, en el momento en que hacen una manipulación de una información como que yo estuviera exigiendo algo a cambio de otra cosa, ahí sí ya pues no estoy de acuerdo”.

Finalmente, sobre si se arrepiente de lo que dijo, la actriz replicó: “Lo que es lamentable es que sea público, creo que cada pareja tiene su proceso de divorcio y en esta ocasión lo lamentable es que haya sido público, simplemente es parte de una conversación, no es la conversación entera y yo tampoco tengo porqué dar más información de esa conversación”.