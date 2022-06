Christian Nodal y Christina Aguilera estrenan colaboración: "Cuando me dé la gana"

MÉXICO.- Luego de hacer un homenaje a José Alfredo Jiménez y Vicente Fernández con su canción “La reina”, Christina Aguilera vuelve a cantar en español al lado del sonorense Christian Nodal. Los cantantes estrenaron la canción “Cuando me dé la gana”, el pasado 31 de mayo.

Se trata de un tema regional mexicano, con el que Aguilera canta por segunda vez en este género. A solo unas horas de su estreno, la canción ya acumula más de 75 mil vistas y cientos de comentarios de fans sorprendidos gratamente por la colaboración.

“Ya no puedo más, estoy que lloro demasiado Christina me tiene bailando con sus canciones, hermosas voces jod*r que hermosos dúo”, “Christina Aguilera cantando el género que le Dé La Gana”, “Me encantó, me encantó, grande Nodal” y “Dos grandes voces juntos” son algunos de los comentarios que aparecen en el video en YouTube.

Christina Aguilera canta en español

El nuevo álbum de la cantante tiene 12 temas que fueron producidos por Rafa Arcaute y Federico Vindver, e incluye colaboraciones con Tini, Becky G, Nicki Nicole, Ozuna y Nathy Peluso.

El disco incluye todos los temas que son parte de sus EPs en español, como “La fuerza”, su primera canción totalmente en español luego de 20 años de carrera, y “La tormenta”, el EP consecutivo con el que Aguilera forma una relación más estrecha con sus seguidores hispanohablantes.