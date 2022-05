Anuel AA lanzará su primer NFT "Génesis"

San Juan.- El artista Anuel AA anunció que lanzaría su primer NFT, ''Génesis'' cuyos compradores podría ir a fiestas de lanzamiento de álbumes y el 5% del proyecto irpia a iniciativas sin fines de lucro.

Mi visión con este proyecto NFT es retribuirles a mis fanáticos que me han dado tanto. Sé que las NFT están cambiando el mundo, cada día aprendo más y quiero que mis fieles seguidores aprendan conmigo... Yo no me di por vencido. Así que, sueñen en grande. ¡El cielo es el límite!. Crean en lo increíble. Si yo lo hice, ustedes también lo pueden lograr"