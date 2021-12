Christian Nodal responde a Andrea Legarreta tras aconsejar a Belinda casarse por bienes separados

El matrimonio entre Christian Nodal y Belinda continúa en boca de todos, a pesar de que la pareja no tiene fecha específica para su bada, los consejos para la pareja no se han hecho esperar.

En recientes días la conductora Andrea Legarreta le sugirió al intérprete de “Adiós amor” que se casara con la actriz por bienes separados, mensaje que al parecer no fue del agrado de Nodal, quien al escuchar el comentario sobre el tema, inmediatamente contestó:

Yo opino que cada quién se tiene que encargar de su vida, con todo respeto lo digo, yo jamás me atrevería a opinar de alguien más sin conocer a esa persona, y no conozco a esa persona, pero le mando mucho amor, muchas bendiciones y mucha buena vibra”.

Posteriormente, el artista de música regional mexicana negó estar buscando tener un hijo con la artista española por ahora. “Los planes de Dios son perfectos y nosotros vamos en el camino que Dios nos está guiando y de momento es todo lo que hay”.

Previo a estas declaraciones, Christian habló de sus planes a futuro y la idea de hacer un documento para heredar todos sus bienes y dinero. “Todavía no tengo un testamento porque realmente no tengo qué dejarle a un hijo o alguien más, no tengo todavía esa responsabilidad, pero claro que lo voy a hacer ya cuando considere que estoy en una etapa más grande y que mi carrera está más concluida, claro que lo voy a hacer”.

Y cuando fue cuestionado sobre si consideraba dejar a Belinda como la heredera de su fortuna, Nodal comentó: “¡Claro!, si es mi esposa y la mamá de mis hijos, ¡claro que sí!”.

Cambiando totalmente de tema, pero sin olvidar a su novia, el cantante confirmó que estas fechas decembrinas las pasará con la familia de su futura esposa.

“La voy a pasar con mi mujer y con su familia. Sí, que Beli decoró super bonito ahí, entonces está muy emocionada y yo también”, remató.