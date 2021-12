Belinda revela que usará al menos tres vestidos para su boda con Christian Nodal

Ciudad de México.- A pesar de que al principio muchos dudaban de su relación, Belinda y Christian Nodal han demostrado que tienen una relación sólida.

Los cantantes compartieron detalles de su noviazgo, su próxima boda y sus planes a futuro, entre los que destaca tener hijos.

Con risas Beli y Nodal recordaron el momento en que él le dijo que quería ser algo más que su amigo y compañero de trabajo, pues como se recordará, participaron juntos en el reality “La Voz… México”.

Belinda, educada a la antigua

“Yo iba a ensayar muy profesional y de repente me dice ‘antes de que te vayas, dame un beso’. Le decía que no porque soy muy a la antigua, seguramente algunas niñas se van a sentir identificadas, pero mi mamá desde chiquita me enseñó a darme a respetar, y esas reglas que te ponen las mamás antes de salir con un niño, yo las tenía muy claras, pero con Christian me la salté por primera y única vez en mi vida, porque sí le di el beso en la primera cita. Al día siguiente fue más lindo, entonces a veces tienes que seguir tus instintos”, contó Belinda en entrevista exclusiva para la revista Quién.

Por otra parte, la intérprete de “Dopamina” reveló que es lo que más le gusta del físico de su prometido. “Me encanta su sonrisa, sus ojos, él es muy expresivo con la mirada. Lo que más me gusta es cuando se me queda viendo y conectamos. Me identifico con él porque si me quiero pintar el pelo de rosa o hacerme un fleco, lo hago y Christian tiene su seguridad en el físico, es muy masculino. Amo el tatuaje de la cicatriz en el ojo, me recuerda a Scar del Rey León”.

A su vez, Nodal habló de los haters, y los ataques que ha recibido en redes sociales tras confirmar su romance con la artista española naturalizada mexicana. “A mí me cambió la vida desde que empezó la relación con Beli, porque la gente antes no se metía tanto conmigo ni tampoco opinaban cosas tan feas... Ahora nos persiguen ¡hasta aquí estamos en pijama! Para ser sincero, a mí me gusta estar al pendiente de los fans, saber que les gusta y que no, y me pasaba que en ocasiones leía un comentario muy feo y me amargaba. Pero Beli me ha ayudado mucho a no darle importancia, porque, aunque sea algo falso, es muy desagradable saber que alguien tiene la capacidad de querer hacer daño”.

Belinda y Christian se enfocan en sus planes de boda

Dejando atrás todos estos comentarios negativos, la pareja se enfocó en sus planes a futuro, entre los que destaca su boda y formar una familia con algunos hijos, por lo que al hablar de próximo matrimonio, Nodal explicó: “la verdad es que no tenemos nada de la boda espiritual. Aunque tenemos pensado hacerla lo más pronto posible, también queremos que todo sea perfecto. Quiero que Beli tenga la boda de sus sueños que sea tal cual la imagino desde que era niña”.

Conjuntamente, Belinda reveló que no piensa usar un solo vestido para ese día tan especial. “¿El vestido o los vestidos?”, dijo entre risas para agregar: “para ser sincera, quiero usar por lo menos tres vestidos diferentes el día de mi boda. Me encantaría poder colaborar con diseñadores que me gustan […] La verdad es que quiero que nuestra boda sea algo muy especial, algo que recordemos por mucho tiempo”.

Por último, Belinda y Christian dejaron en claro que no se conformaran con tener un solo bebé cuando llegue el tiempo correcto para dar este paso. “A mi cuatro”, dijo el cantautor al escuchar el tema de los hijos, por lo que la artista finalmente añadió: “Yo con 3 soy feliz, pero si él quiere cuatro, los que él quiera”.