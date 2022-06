Christian Nodal cambia de look y recibe críticas en redes sociales

MÉXICO.- El pasado 23 de junio se llevaron a cabo los Premios Tu Música Urbano, donde Christian Nodal se llevó los reconocimientos de Top Artista Regional Mexicano Urbano por su canción “Botella tras botella”, junto a Gera Mx, y Top Canción Regional Mexicano Urbano por el mismo tema.

Al recibir los galardones, el sonorense agradeció el apoyo de sus fans, familias, amigos y colegas con los que trabajó. Según dijo, fue gracias a la disposición de ellos que pudo surgir un tema que fusiona dos géneros tan distintos.

Felicidades también a todos los artistas que cedieron para hacer esta fusión con esta música tan bonita como es el regional mexicano con todo lo que están haciendo ustedes”.

#PTMU | Christian Nodal se lleva el premio Top Artista Regional Mexicano ���� pic.twitter.com/bdVBw9wvNo — TelemundoPR (@TelemundoPR) June 24, 2022

El cantante acudió a la ceremonia con un nuevo look pues tiñó su cabello de verde limón y llevó un atuendo a juego con el llamativo color. Usuarios de redes sociales no tardaron en hacer comentarios al respecto, la mayoría en tono de burla.

Nodal y las críticas a su aspecto

Cabe recordar que Nodal ha sido muy claro respecto a las críticas que recibe por su aspecto. El cantante ha pedido en varias ocasiones que se detengan los ataque y las burlas en su contra. Incluso inició una fuerte pelea con J Balvin, luego de que el reguetonero comparar sus looks.

“Quizá si me hubiera preguntado si estaba bien que me subiera en su cuenta de 50 millones hubiera sido diferente. Me dolieron las burlas y la gran exposición. Respondí y siguió subiendo de nivel con burlarse por no llegar al estadio de Medallo, mi aspecto físico, los tatuajes de mi ex”, explicó el cantante en una historia de Instagram.

Finalmente, respondió a quienes le dicen que le falta sentido del humor, asegurando que lo que hace falta es empatía.