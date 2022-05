Christian Nodal agradece tener a estas dos mujeres en su vida

CIUDAD DE MÉXICO.- Christian Nodal es uno de los cantantes más importantes y famosos de la música regional mexicana, pero desde su ruptura amorosa con Belinda, no ha dejado de estar metido en escándalos.

No cabe duda que una de los rompimientos más polémicos del espectáculo es el que han protagonizado la “ojiverde” y el cantante sonorense, que aunque no se ha dicho la versión oficial, la realidad es que mucho se ha rumorado que habría sido por dinero.

Sin embargo el intérprete de “Adiós amor” ha seguido con su vida y se ha enfocado totalmente a su carrera musical, pero hace unas horas sorprendió al hacer una confesión de que dos damas, se han convertido muy importantes en su vida.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Nodal compartió un video en el que aparecen dos mujeres, que aunque no dijo de quienes se trataba sólo dejó en claro el gran cariño que les tiene.

Gracias por llegar a mi vida” se puede leer en la publicación.

El artista agradeció la presencia de este par de mujeres que llegaron a “cambiarle” la vida, aunque no dio más detalle, solamente se pudo ver en la grabación a las dos mujeres abrazándose entre ellas.

Muchos de sus seguidores insinuaron que se podría tratar del equipo de trabajo del cantante, que actualmente la mayoría del tiempo se encuentra a su lado y que seguramente le han brindado apoyo incondicional.

Christian Nodal critica que usen el feminismo para “defender” a Belinda

El cantante habló con sus seguidores sobre los señalamientos que ha recibido en redes sociales y se fue “contra” Belinda, después de haber compartido una conversación con la actriz,donde le pide dinero para un tratamiento dental, ha recibido muchas críticas al respecto.

"No usen el feminismo para esas cosas, una cosa es ser estafadora. Usen el feminismo bien, con justicia. ¿Entienden? […] Respeten a una mujer. Apoyen, no destruyan, no se destruyan", dijo el cantante.