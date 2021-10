Chiquis Rivera recibe críticas por su revelador vestuario

ESTADOS UNIDOS.- La cantante Chiquis Rivera está siendo víctima de críticas y burlas en redes sociales por un detalle en su vestuario. Este jueves 12 de octubre compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagran donde luce solamente una camisa casi completamente abierta puesta sobre un revelador leotardo.

La cantante grupera lució sus piernas y algo más, lo cual le ha valido cientos de elogios en los comentarios de su publicación, pero tambipen algunas críticas de quienes encuentran muy expuesta a la cantante o incluso incómoda.

"Así de metida es la gente, como el calzón de chiquis", "Esto que haces esta de más" y "Girl, how your hooha fit in those?" son algunos de los comentarios que se leen en la fotografía. Ya en distintas ocasiones la cantante ha sido víctima de comentarios negativos por su físico o su forma de vestir, pero ha delarado que las crítcas no reducen su confianza en sí misma.

De igual forma, sus fans también la llenan de comenatrios positivos, ya que hubo muchos que la defendieron y elogiaron su figura. También le aplaudieron su confianza y que pueda disfrutar de su sensualidad sin restricciones. "Cada quien se viste como se siente bien y como quiere", "Guapísima, mi amor" y "Písame la cara", son otros comentarios de sus seguidores.

Así responde

Durnate los Premios Billboard Latin Awards 2021, la artista apareció con un vestido naranja totalmente ajustado al cuerpo lo que permitió resaltar su figura, con algunas averturas que tenía por el abdomen y en esa ocasión también recibió críticas sobre su cuerpo.

Soy una mujer real, tal como cuál. Una mujer segura de si misma, pero empezando con el corazón. Así que a los que se les hace fácil criticar, quiero que sepan que me tienen sin COJONES! �� Así como a @karolg! I love myself… and so should you. — CHIQUIS (@Chiquis626) September 24, 2021

Chiquis aprovechó para dejar en claro que es una mujer segura de si misma, que aunque ha recibido fuertes señalamientos, pidió respeto y que aprendieran a aceptarse y amarse a sí mismos.