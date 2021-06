Chiquis Rivera presume que se operó los senos: “Las quería paraditas”

ESTADOS UNIDOS.- Chiquis Rivera decidió acabar con los rumores y ser ella misma quien confirmara que, esta semana, se operó el busto.

Janney Marín, nombre real de la cantante, negó que se haya hecho alguna intervención para bajar de peso, y en su lugar, sólo mejoró la imagen de sus senos.

Por medio de sus historias de Instagram, la ganadora del Latin Grammy dejó en claro que no se hizo ninguna liposucción como trascendió en los últimos días.

Me operé las bubis, y nada más de las bubis. Ya estoy viendo en las páginas de chismes que la verdad casi siempre tienen la información incorrecta, no me hice la manga y si lo hubiera hecho se los diría”, comentó en un video.

“SÓLO LAS BUBIS, NO LIPO”: CHIQUIS RIVERA

A lo largo del video, la hija de Jenni Rivera remarcó que no se hizo ninguna cirugía para perder peso, refiriéndose a los constantes ataques que ha recibido desde que presumiera en redes sociales que redujo su cintura bebiendo agua con limón.

“No me hice la manga, y ya estoy en casa. Las quería más paraditas y se me hizo”, destacó Chiquis.

“Lipo tampoco me hicieron, solo de acá de los lados, pero solo por las bubis”.

Asimismo también negó que la cirugía fuera gratuita como se rumoró en algunos medios de comunicación y que pagó por el trabajo del doctor Gutiérrez.

“Le pagué, no es gratis... Me operaron el lunes y no el domingo, para que veaan que todo lo que dicen no siempre es correcto”, sentenció la cantante.