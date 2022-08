¿Chiquis Rivera le envía indirectas a Bárbara de Regil por opinar sobre su cuerpo?

ESTADOS UNIDOS.- Chiquis Rivera se presentó hace unos días en La Academia. Fue criticada por su interpretación, e incluso los jueces “le hicieron caras”. Pero también fue señalada por el público y por conductores de Ventaneando, aunque reconocieron su pérdida de peso y algunos dijeron que se veía muy bien.

Pero lo que desató más polémica que fue Bárbara de Regil dio su opinión sobre el físico de la cantante, diciendo que no le gustaba: “No es mi estilo de cuerpo, no es el cuerpo que yo me haría o tendría, se me hace como muy sexual”.

No le dará importancia a las críticas

Por su parte, Chiquis no ha dejado de presumir su cuerpo en redes sociales y de demostrar los resultados que el gimnasio y las dietas le han dado.

También ha enviado un mensaje asegurando que no le dará importancia a las críticas, por lo que sus seguidores rápidamente interpretaron esta reacción como una indirecta para la protagonista de Rosario tijeras.

Hoy decidí que me sigue valiendo m*dre los que no me quieren. YO me amo… y mis boss bee también, así que ¡BANANAS!" dijo.