A Bárbara de Regil no le gusta el cuerpo de Chiquis Rivera

Ciudad de México.- La actriz Bárbara de Regil siempre ha dado de qué hablar en las redes sociales por la manera en que cuida su cuerpo y cómo ha motivado a otras personas a mantener una vida saludable.

Además de que recientemente los internautas se conmocionaran después de que Chiquis Rivera presumiera su cuerpo en sus redes con el fin de demostrar que el gimnasio y las dietas dieron resultado

Por lo Bárbara a su encuentro con los medios en el aeropuerto de la Ciudad de México, escuchó los cuestionamientos sobre la Chiquis y de Regil respondió:

no es mi estilo de cuerpo, no es el cuerpo que yo me haría o tendría, se me hace como muy sexual, como sexy”

Otras opiniones

Y luego de que un periodista le hiciera hincapié en que Chiquis también emplea las plataformas digitales para alentar a otras mujeres a cuidar su cuerpo, la protagonista de Rosario Tijeras replicó: “No había visto, pero ¡qué padre!”

De la misma manera, la artista de 35 años confesó su interés en realizar una colaboración con la cantante. “Claro que me gustaría, ella es preciosa y muy linda la verdad”.

Por otra parte, Bárbara salió en defensa de Alejandro Fernández, tras desatarse los rumores con relación a que el intérprete ha subido de peso. “No ha engordado, la verdad que él está bien guapo, cero lo veo gordo, cero lo veo mal, yo lo veo un galán y además es un caballero y es un atento y es súper buen amigo”.

Sin envidias

En cuanto a su vida personal, De Regil confesó que ahora que su hija decidió iniciar una vida fitness, también la ha preparado para las críticas que va a recibir.

“Nadie que esté haciendo más que yo, tiene el tiempo de criticarme, eso se lo digo a Mar, y le enseño: en donde tienes envidia, en donde atacas, en donde críticas, en donde pasa la chava más guapa y con el cuerpo más fregón y tú ‘o sea, seguro está operada’, güey, no te mueres de la envidia, o sea, por Dios”, expresó.

Finalmente, la actriz manifestó que pese a haberse realizado algunos tipos de tratamiento para quedar embarazada, ahora ya aceptó que no volverá a ser madre. “Sí, lo intentamos, pero sí Dios no quiso, no es para mí, y mi misión es otra”.