Chef Benito Molina es acusado de acoso sexual a ex participante de MasterChef Latinos

Después de que en la primera temporada de MasterChef Celebrity donde el Chef Benito Molina estuvo como juez y en esta nueva temporada no será parte del jurado, se dio una polémica donde ya que el chef dio a saber que no se le informó que sería despedido después de haber sido parte de las primeras temporadas.

Existió el rumor que él había aceptado a ser juez en MasterChef Latinos, y debido a esto es que lo habían despedido como fue con su excompañero Adrián Herrera también fue despedido. Dicha versión finalizó el pasado 11 de agosto.

Ahora envuelto en algo más grave

Recientemente Lourdes Andonie quien fue una de las ex competidoras de este reality lo denuncio ya que indica que fue víctima de acoso por parte del Chef Benito, esto durante la participación que mantuvo en el programa, e incluso también índico que cree que por esto fue que la llevó a ser eliminada del reality.

Lourdes, es una empresaria de Monterrey, y acusó al chef de haberle hecho comentarios inapropiados e inaceptables, que esto la hizo sentir incómoda.

Fue durante una entrevista que tuvo con Milenio Soft, en Monterrey, donde la empresa cuestionó si “¿Existe esa persona opresora o esa persona que puede acosar a los participantes?” a lo que ella respondió:

"Tuve 'pique' con Benito porque cuando llegaba por las estaciones hacia comentarios como que queriendo opinar de lo que estaba cocinando y me incomodaba muchísimo, entonces la regué en unos langostinos, y me hicieron 'caca' como si fuera el peor platillo del mundo y no lo quisieron probar, sólo de verlo", comenzó contando.

Lourdes explicó que el día que fue eliminada ella explotó contra el chef Benito debido a que le incomodaba su presencia, a parte de los comentarios que le hicieron los otros jueces la hicieron sentir muy mal.

"La chef Claudia no prueba mi platillo, el chef Herrera, que me adoraban, fue el que menos me regañó, y yo aguantándome, entonces llega Benito que ya lo traía hasta acá, entonces le contesté y a la hora que sale al aire, se vio como si yo fuera una engreída, como que le falto al respeto", explicó Lourdes, quien posteriormente reconoció que fue víctima de acoso.

"El momento en el que exploté, fue porque este chef, cuando pasaba por las estaciones, haz de cuenta que tú tienes una estación de cocina, tú estás cocinando y todo, y tienes la cámara aquí, entonces este chef se ponía al lado de la cámara y ponía su celular en notas, y ponía mensajes tipo 'te ves hermosa'".

Ante todo esto una de las conductoras le comentó “so sí es acoso, te está haciendo sentir incómoda y tú no le diste pie a nada", a o que Lourdes recordó “Haz de cuenta que yo estaba como cocinando, volteando a la cámara y veo es eso (los mensajes) y es como que te paralizas, y luego piensas '¿qué hago?', estoy cocinando, tengo el tiempo encima y aparte me estas enseñando este mensaje. Me hizo como choque, entonces ese tipo de cosas me 'empinaron”.

¿Porqué no contó nada a la producción”

La empresaria dio a conocer que ella no sabría decir si la producción se llegó a dar cuenta de este comportamiento, pero, le parecía algo muy extraño que después de que ella lo ignoró en varias ocasiones, la hayan eliminado.

"Cuando como que se dio cuenta que no iba a pasar o no sé, de la nada me sacan. La verdad es que sí me hizo sentir muy incómoda".

Casi al finalizar le cuestionaron si en algún punto la intentaron contactar por fuera, a lo que ella explicó que nunca le había dado su número de teléfono por lo que no había forma que le llamará fuera de las grabaciones, sin embargo agregó que “Afuera me sé defender pero aquí en reality no sé cómo actuar. La verdad yo no dije nada porque pensaba 'siento que algo estoy haciendo, a lo mejor, para permitir que él haga esto'''

"Yo pensaba que eran como halagos... pero la verdad sí se sentía horrible cuando los leía", finalizó la participante de MasterChef Latino, quien asegura que nunca quiso meterse en problemas con el chef Benito Molina.

