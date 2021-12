Charly López está dispuesto a perdonar a Ingrid Coronado por la denuncia en su contra

MÉXICO.- Charly López, exintegrante de Garibaldi y empresario, dijo estar dispuesto a reconciliarse con Ingrid Coronado luego de que ella lo demandara por violencia psicoemocional, patrimonial, sexual, económica y mediática, además, de que iniciara una disputa por una propiedad.

“Yo lo que menos quiero es verla mal, ni le quiero sacar dinero. Si Ingrid quiere hablar con mi abogado y arreglamos la situación sin ningún problema porque se está metiendo en un problema grave, porque el documento para su mala suerte apareció, la cesión de derechos por la disputa de la casa”, dijo en el programa De Primera Mano.

Otros de los problemas que enfrenta el también empresario con la conductora es la disputa de una casa. Charly dejó claro que no quiere que Ingrid vaya a la cárcel, porque es la madre de su hijo, Emilio.

Sin embargo, sí quiere llevar el asunto a la corte para que sus abogados arreglen la situación. “Lo que sí quiero es que hable con mi abogado y llegar a un buen arreglo. No quiero dinero, lo que quiero es quitarme un problema de encima. Pero si ella sigue con esto lo siguen por oficio, porque está diciendo que mitad de casa es de ella y no es cierto”, aseguró.

Fue en la primera semana de diciembre que se dio a conocer que la conductora había demandado a López y al periodista Gustavo Adolfo Infante. Coronado también emitió un comunicado oficial en su cuenta de Instagram donde explica los motivos de la demanda en el cual incluye distintos tipos de violencia por parte de López y difamación contra Adolfo Infante, quien habló del caso en su programa.

Abogado no asiste a la corte

Sin embargo, el abogado de Ingrid no se presentó en la corte porque la conductora no llevó los videos en donde señala que la están agrediendo, según afirmó él mismo, y que le avisaron un día antes del citatorio y no 48 horas antes de la cita en el juzgado, como debe ser.

Asimismo, cabe aclarar que el recurso que usó Ingrid no fue una demanda, sino una petición para que no se acerquen a ella. En cuanto a la casa, el caso es más complicado y hasta el momento se desconoce cuáles son los detalles sobre el dueño de la propiedad.