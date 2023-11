César Bono denuncia amenazas de la mujer a la que acusa de despojo

Ciudad de México.- El actor César Bono se encuentra inmerso en una disputa legal por la recuperación de una propiedad ubicada en el Estado de México, la cual asegura fue despojada por la inquilina identificada como Jessica L.R.

La situación tomó notoriedad luego de que un video, en el cual el histrión solicitaba ayuda, se viralizara en las redes sociales. Aunque varios programas de espectáculos retomaron la información, fue en el programa "Ventaneando" donde César Bono reveló detalles alarmantes:

Ella dijo, alguna vez dijo que yo necesitaba un levantón, que según tengo entendido en el argot de los delincuentes un levantón es que te secuestren", expresó el artista conocido por su papel como Frankie Rivers en la serie "Vecinos".

César Bono.

Amenazas de secuestro

En una entrevista para TV Azteca, Bono declaró que recibió amenazas de secuestro durante una comparecencia en el juzgado: "Ella sí me amenazó en un juzgado, dijo: 'Este necesita un levantón' como diciendo a ver si no le mando a hacer algo".

Sin proporcionar detalles adicionales, el actor subrayó que su única intención es recuperar la propiedad que adquirió con esfuerzo a lo largo de los años, considerándola como parte de la herencia para sus seres queridos.

"La señora está en Colombia por el momento, en bikini, en Cartagena, en un viaje que seguramente le pague yo con la renta que no me ha pagado", comentó Bono, haciendo énfasis en que la inquilina está yendo en contra de una persona de la tercera edad, él mismo, con 73 años de edad.

Problemas de movilidad

El actor, debido a su estado de salud, explicó que no puede tomar medidas adicionales personalmente: "No tengo que ir a ningún lado, en primer lugar por mi edad y luego por el problema cardiovascular que tuve. Al tener problemas de movilidad, yo no puedo asistir, esto lo está llevando un abogado".

Bono concluyó expresando su deseo de que la propiedad sea un patrimonio para sus hijos y nietos, no para alguien ajeno a su familia. Este conflicto comenzó cuando el actor denunció que Jessica, quien se presentó como empleada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), reside en su propiedad sin pagar renta desde hace más de un año.

Ante la denuncia, el IMSS aclaró que la mujer no forma parte de su personal y condenó cualquier acto de engaño hacia el actor.