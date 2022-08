¡No está muerto! César Bono frena rumores sobre su muerte

Ciudad de México.- En las últimas horas los seguidores del actor César Bono se habrían alarmado debido a que trascendieron los rumores sobre su presunta muerte.

Aunque fue el mismísimo actor quien salió a desmentir la información por medio de un audio de WhatsApp que se difundió en el programa de Sale el Sol en donde dijo encontrarse bien y que lamentaba dicho rumor.

Aquí estoy mi querido Kadafi, no sé por qué salió ese chisme, pero estoy aquí hablándote; en cuanto vi los buenos días te contesté, aquí estoy, es una gran mentira y no veo ninguna justificación (de por qué lo inventaron)”

Dijo en primera instancia.

Acude al hospital

Asimismo, explicó que recientemente acudió al hospital para cambiar una sonda biliar, pero que eso fue aproximadamente hace poco más de una semana, y que el tiempo que permaneció en el nosocomio fue únicamente de una hora.

“Fue hace 10 días, no creo que porque me hayan visto entrar piensen que estoy muerto. No estoy muerto, andaba de parranda, te mando abrazos”, agregó a modo de broma el actor.

Mensaje a detractores

Finalmente, el intérprete no se quedó callado y envió un contundente mensaje a quienes difundieron la falsa información.

“Que no es cierto, que voy a hacer todo lo posible para avisarles con tiempo. Sabes que se me hace curioso que me hablan para checar si sí o si no, pero pues si me llevó la chingada como les voy a decir que ya me llevó la chingada”

En los últimos meses han surgido en al menos dos ocasiones las especulaciones sobre el fallecimiento de Bono, la más reciente en marzo pasado, cuando fue hospitalizado de emergencia debido a una hemorragia provocada por una úlcera estomacal, por lo cual estuvo tres semanas internado tras ser intervenido quirúrgicamente.