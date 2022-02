¿Catálogo de Televisa masculino?: Juan Vidal señala acoso en el medio artístico

MÉXICO.- El pasado 18 de febrero, Juan Vidal hizo fuertes declaraciones sobre Televisa en una entrevista para el canal de YouTube de Inés Moreno, donde reveló haber sido testigo de abusos de poder e intercambios inapropiados entre los altos ejecutivos de la empresa y los actores. En aquella ocasión, el actor aseguró que sí existió el famoso catálogo de Televisa, tanto en una versión femenina como en una masculina.

El supuesto catálogo tendría en él a una lista de actrices a la disposición de personas con poder para intercambiar cualquier tipo de relación a cambio de dinero o papeles en proyectos importantes. Aunque en el pasado se habló principalmente de que el contenía un gran número de actrices jóvenes, el actor aseguró que también había una versión masculina.

“Como en todos los rubros, el poder corrompe, el más poderoso siempre quiere dominar a los más débiles y más cuando controlas las fuentes de trabajo de esos artistas, de esos ingenieros, de esos políticos, siempre en esas posiciones de poder se prestan para muchas cosas”, contó el actor en el programa Chisme no Like el pasado 23 de febrero.

El también modelo dejó claro que ha tenido la oportunidad de trabajar con personas talentosas y profesionales que le han tendido la mano en su carrera; sin embargo, admite que también ha perdido muchas oportunidades porque rechazó propuestas inapropiadas de gente poderosa.

“Como se han dado cuenta yo sí he podido trabajar con Telemundo, con Televisa, con FOX, con TV Azteca porque desde los 17 años estoy llegando al mundo… no es algo que me sorprenda [..]. Sí existen esos problemas… hay otros que lo que quieren es la carne, un intercambio… beneficios por carne. Y es duro y es difícil, yo he tenido que decir que no a muchas cosas, he perdido protagónicos por este tipo de tratos”, comentó.