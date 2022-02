Juan Vidal habla del catálogo de Televisa: "Sí existió, no es un mito"

MÉXICO.- Uno de los rumores más turbios de Televisa es la existencia de un supuesto catálogo con el que actores y actrices de la televisora estarían a la disposición de personas con poder para intercambiar cualquier tipo de relación a cambio de dinero o papeles en proyectos. En una reciente entrevista, Juan Vidal fue cuestionado al respecto y aseguró que sí existen este tipo de intercambios en el medio.

Fue en una entrevista con Inés Moreno que el actor compartió su experiencia en el mundo del modelaje y la actuación y reveló que ha sido testigo muchas veces del abuso de poder hacia sus colegas. De igual forma, compartió cuáles fueron algunos de los obstáculos que tuvo que enfrentar en los inicios de su carrera artística.

Moreno lo cuestionó sobre el mito del supuesto catálogo de Televisa a lo que Vidal respondió con certeza que no se trata de ningún mito. Comentó que aunque no llegó a ver el supuesto catálogo, sí escucho de él. Además de que afirmó que con o sin catálogo este tipo de interacciones ocurren.

“Sí existe el catálogo, sí existió, no es un mito, es algo que fue una realidad, que vivieron y hemos vivido muchos actores”, comentó Vidal.

“A mí no me tocó. Nunca vi el catálogo, nunca formé parte del catálogo, entonces no sé cómo corroborártelo. A mí me han invitado, pero no de un catálogo, pero sí me invitaban. Sí me tocaron varias situaciones donde te dicen: ‘Esto es lo que hay, ¿qué vas a hacer?’, (contesto) ‘pues a seguir pasando hambre’ [...] Quien sea, ejecutivos, productores”, agregó.