Castigados por hacer complot: todos en 'La casa de los famosos' están nominados para eliminación

ESTADOS UNIDOS.- Esta semana en La casa de los famosos, ha sido totalmente diferente a otras, ya que se dio a conocer de forma inesperada que todos en la casa están nominados para eliminación, pues el reality está cada vez más cerca del final.

Este viernes de salvación hubo una sorpresa luego de que se diera a conocer que la jefa de la casa sancionó a los concursantes por haber hecho complot. Esto provocó que Gigi, quien ganó el juego para ser la líder de la semana, perdiera el derecho de salvar a alguien, como usualmente hace el líder de la semana.

“Días previos a la nominación de ayer, he detectado nuevas conversaciones en las que varios de ustedes han anunciado sus intenciones de votos, como ya saben y se los he advertido por más de una ocasión, esto está prohibido. Si al momento de nominar confirman lo que anunciaron o acordaron de manera explícita, han incurrido en una infracción al reglamento, Gisella, tú has sido parte de uno de esos complots, no has quedado nominada porque tienes inmunidad por ser la líder pero sí se te negará el otro beneficio, por esa razón, pierdes el derecho de salvar a un compañero”, dijo la jefa de la casa.

Al salir del aire, los participantes hablaron al respecto y Verónica comentó “Por eso estaba molesta la jefa”, ante lo cual Cristián agregó “No está padre ponerla en evidencia así, porque obviamente ya estamos hablando todos”. Por su parte, Kevin se molestó porque no es la primera vez que se hace complot y nunca antes los habían castigado por ello.

"Las nominaciones anteriores es obvio que todo el mundo se decía (por quién votar) esto es obvio que es de producción”, fue la conclusión a la que llegó Kevin. Por otra parte Momentos antes para ganar el presupuesto, Mane y Verónica se pelearon en el reto que consistía en mover piezas gigantes de una torre como si se tratara de un jenga.

Este encontronazo dio de qué hablar pues Verónica casi rompe en llanto por lo que sucedió pero al final lograron cumplir el reto.