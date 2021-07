Carrie Bradshaw usa "Forever 21" en el reboot de “Sex and the City” y los fans no lo notan

NUEVA YORK.- La filmación en HBO Max del tan esperado reinicio de "Sex and the City" está en pleno apogeo , con las protagonistas que regresan Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis saliendo a las calles de Nueva York en su personaje, y dándonos un vistazo a lo que esperar sartorialmente de la nueva serie .

Pero mientras que el guardarropa de "Y así ..." parece estar salpicado de muchos huevos de Pascua de estilo , desde el amado Manolo Blahniks de Carrie Bradshaw hasta ese icónico Fendi Baguette de lentejuelas moradas, hay un cambio de moda importante en marcha.

El martes, Parker fue fotografiada filmando en el "Upper West Side" con un maxi vestido estampado de cachemira del gigante de la moda rápida "Forever 21", muy lejos de los minoristas favoritos habituales de su personaje, como Bergdorf Goodman y Barneys.

Lo seguidores de la serie alzan la voz

Quizás como era de esperar, los fanáticos de "Sex and the City" no estaban seguros de qué pensar de los trapos de descuento de la estrella. "¡¿Se va a encontrar con Natasha vestida así ?!" un usuario de Instagram incrédulo comentó en la publicación de @justlikethatcloset sobre la apariencia.

"Oh, odio estos equipos, ni siquiera está cerca de la liga que era antes", opinó otro, mientras que un tercero simplemente escribió: "Carrie NUNCA". Otros pidieron el regreso de la diseñadora de vestuario original de “Sex and the City”, Patricia Field, quien le pasó la antorcha a su protegida, Molly Rogers, para el reinicio.

Pero algunos seguidores fieles a la serie saltaron a la defensa del vestido, señalando el amor bien documentado del personaje por una apariencia alta-baja.

“Definitivamente es tan Carrie combinar un vestido de $7 dólares con tacones de $ 400 dólares”, comentó uno, mientras que otro bromeó, “Dios mío, ¿algo que pueda pagar? Aquí para ello ".

Se ha hablado mucho a lo largo de los años sobre el inexplicablemente caro estilo de vida de Carrie , incluido un armario repleto de vestidos de Dolce & Gabbana y Dior junto con zapatos de diseñador por valor de 40.000 dólares; no es exactamente realista para un columnista de un periódico independiente que vive en Manhattan.

Entonces, tal vez después de décadas de vivir más allá de sus posibilidades, y con un guión filtrado que insinúa una separación con Mr. Big, ¿nuestra heroína de cabello rizado finalmente es soltera, fabulosa ... y frugal?



Lo que costarían hoy los zapatos favoritos de Carrie Bradshaw

Han pasado 20 años desde que Carrie Bradshaw, Samantha Jones, Charlotte York y Miranda Hobbes aparecieron en la pantalla chica en "Sex and the City". Desde entonces, los tiempos y, más específicamente, los precios , seguro que han cambiado.

Si bien es cierto, Sara Jessica Parker ya vivía mucho más allá de sus posiblidades a finales de la década de los 90, ya que según expertos debería ganar mínimo 40 mil dólares para sostener su nivel de vida en la serie.

Pero en la actualidad, ofrecer a sus favoritos Manolo Blahniks, Jimmy Choos y Christian Louboutins sería más exagerado, que que esas marcas esencialmente han duplicado sus precios en las últimas décadas.

Algunas escenas clásicas de la serie, donde los zapatos fueron protagonistas

En la Temporada 3, Episodio 1 ("Donde hay humo"), Carrie corre para tomar el ferry de Staten Island a casa después de una cita con el político Bill Kelley (John Slattery). Lamentablemente, se quita los tacones de plumas antes de poder abordar, dando esta línea icónica: "Espera, ¡perdí mi Choo!" Carrie probablemente estaría aún más decidida a salvar el toque moderno de Jimmy Choo en el estilo, que hoy cuesta casi 900 dólares.

Zapatilla Jimmy Choo, que hoy cuesta casi 900 dólares.

En la Temporada 3, Episodio 17 ("What Goes Around Comes Around"), Carrie se encuentra sujeta a punta de pistola y se ve obligada a renunciar a sus Manolos rojos de tiras, que son sorprendentemente similares a las sandalias "Chaos" de la marca, que aún se pueden comprar. "¡Por favor, señor, son mi pareja favorita!" ella suplica en vano. (Dato curioso: cuando Carrie se cae en la pasarela en el episodio "The Real Me" de la temporada 4, lleva el mismo estilo en verde). Costo estimado de este par de zapatos en la actualidad: 725 dólares.

Costo estimado de este par de zapatos en la actualidad: 725 dólares.

Cuando Carrie asiste al baby shower de su amiga Kyra en la Temporada 6, Episodio 9 ("El derecho de una mujer a los zapatos"), sus amados Manolos plateados con los dedos abiertos son robados. Para colmo de males, Kyra la “avergüenza con los zapatos” por gastar tanto (¡$ 485!) En calzado elegante. No hace falta decir que el estilo equivalente más cercano de hoy (la versión de satén azul que Carrie usó memorablemente en la primera película de "Sex and the City") le costaría a Kyra bastante más reemplazarlo. Costo estimado de este par de zapatos en la actualidad: 1,025 dólares.