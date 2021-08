Carol Silveira rememora cuando le hacían Bullying por ser delgada 

Ciudad de México.- La competencia fitness "Bela Fit Brasil 2021" sigue agregando talentos y es el momento de la modelo Carol Silveira quien "amenaza" con llegar a la competencia con un "cuerpazo" que va a cerrar bocas; sobre todo de aquellos quienes se burlaban de ella cuando era joven, por ser una chica "flaquita".



La morena, de 28 años, luchará al lado de otras 27 aspirantes, para llevarse el título de la mujer fitness más bella y sensual de su país.

Su gusto por mantener un cuerpo saludable es constante, tanto que recientemente la llamaron para ser portada de una revista para caballeros de Brasil.



Pero ella desea más y asegura que su preparación rumbo al concurso será muy intensa, pues quiere llevarse el título de campeona.

El six pack



"El six pack (abdomen marcado) va aparecer. Entré para causar admiración y ganar", señaló.



Pero no siempre fue una mujer que quitara el aliento con su figura. "Cuando era joven, sufrí de muchos comentarios agresivos por ser flaquita. Eso es lo que me dio la fuerza para comenzar a entrenar y cambiar mi cuerpo. Sufrí demasiado por las expresiones desagradables. Hoy me siento como un sex symbol", reconoce Carol.



Ahora, a través del ejercicio pudo subir su autoestima. "Cuando me despierto desanimada para entrenar, abro Instagram, me animo y también deseo inspirar a otras mujeres", recalcó.