Carmen Salinas se sintió decepcionada y exhibió a Televisa en redes; internautas arremeten contra la televisora

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Carmen Salinas dejó en evidencia a Televisa, después de que le incumplieran con lo que le prometieron y sus fans arremetieron en contra de la empresa.

Carmen Salinas es una de las pocas actrices a la que se le perdona todo por su singular simpatía, carisma y, además, porque el público la adora.

Se caracteriza por decir siempre lo que piensa sin importar a quien se lleve por delante y en la mayoría de los escándalos, ya sea de la farándula, política o situaciones de la vida diaria, Carmelita siempre tiene una opinión, le guste a quien le guste.

El pasado fin de semana, la productora de “Aventurera” volvió a captar la atención de sus seguidores y de los medios de comunicación al ventilar en Twitter que Televisa le había quedado mal.

Según lo publicado el pasado 25 de septiembre por Carmen Salinas, la empresa por la que ha laborado por 50 años, la había invitado al partido de futbol en el que jugarían los equipos América contra Chivas, pero la dejaron lista y alborotada.

Que ojeéis me invitaron de Televisa al partido Guadalajara America, y a la hora de la hora me dijeron que decía su mama que siempre no, órale me dejaron vestida y alborotada. Bubububu. CS.”, escribió Salinas.