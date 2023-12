Carmen Salinas en el olvido a dos años de su muerte

Ciudad de México.- María Eugenia Plascencia, hija de doña Carmen Salinas, confesó que las cosas han sido complicadas para su familia desde el fallecimiento de la actriz, quien murió el 9 de diciembre de 2021 tras sufrir un derrame cerebral y caer en coma.

La descendiente de Carmen no ocultó el desconsuelo que le embarga luego de que a dos años de la partida de su madre, muy pocas personas acudieran a la misa que realizó en días pasados para recordar a la también conductora de televisión.

Qué triste que tanta gente que mi mamá ayudó, que les dio amor, que les dio… estoy hablando en general, que triste que tanta gente que mi mamá veía por ella, no estuvieron presentes, éramos nada más como 18 gentes (sic), en una iglesia que es grandecita, y resulta que nunca ya llegó más gente, y pues sí me dolió mucho... Hablé con el padre para darle las gracias, y para decirle, ‘oiga padre yo sé que usted se ha de haber sacado de onda, porque vio como estaba la iglesia que no había nadie para recordar a mi mamá y pedir por ella’”