Carmen Aub, actriz de “El Señor de los Cielos” muestra sus cicatrices luego de quitarse los implantes de seno

CIUDAD DE MÉXICO. – Carmen Aub, actriz mexicana conocida por sus papeles en series como “’Dónde está Elisa?, “Pasión prohibida”, “El Chema” y “El Señor de los Cielos”, compartió una fotografía mostrando las cicatrices luego de su cirugía de senos, misma que tuvo que hacer debido a su salud.



Por medio de su cuenta personal de Instagram, la actriz compartió una fotografía mostrando los resultados de su cirugía, misma que dio a conocer a sus seguidores en noviembre de 2020, pues, en ese momento, Aub señaló que ya era tiempo de quitarse los implantes que se había puesto hace 10 diez años, debido a la posibilidad de desarrollar complicaciones con sus implantes mamarios derivados de las toxinas contenidas en los productos de silicona.

Es por ello que ahora, la protagonista de “El Señor de los Cielos”, les confesó a sus fans cómo iba su recuperación luego de la cirugía, tanto a nivel físico como mental, asegurando que ha realizado un gran trabajo para aceptarse tal cual es, expresó.



Las declaraciones de Carmen Aub



¿¿Que historia cuentan tus cicatrices?? Las mías son el mapa que me han llevado a quererme, que irónico no? Normalmente uno quiere quitarse estas “imperfecciones” para aceptarse y a mi más bien me sirven de recordatorio de lo que fui y lo que soy, son el “tatuaje” con más significado que tengo y saben que? ME ENCANTAN!”, compartió la artista.



Carmen Aub también explicó que hace nueve meses tomó una decisión que le trajo grandes cambios en su vida, y que, gracias a la confianza que se tenía en sí misma y en sus fans, compartía la noticia por medio de la red social.



“Hace 9 meses cerré un ciclo que vino acompañado de mucho crecimiento mental, espiritual y físico. Confío en ustedes y por eso me abro aquí , que tendrán los demás que decir? Honestamente me da igual, proyectaran sus miedos en mi probablemente pero ese camino les toca recorrerlo a ellos y no a mi, lo sufrirán o gozarán como prefieran.... tu ¿Cómo enfrentas tus miedos?”, concluyó Carmen sobre su operación.



Rápidamente, la publicación se llenó de mensajes de apoyo hacia la reconocida actriz, mismo entre los que destacan el de su compañera de reparto en “El Señor de los Cielos”, la artista sonorense Fernanda Castillo.