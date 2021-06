Carlos Espejel aconseja evitar violencia a padres de familia

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor que fue muy popular en programas infantiles durante los 80's ahora es padre de Fausto, de nueve años, y aunque terminé su relación con Paty Azuara, la madre de su hijo, él siempre ha sido un padre presente.

A decir de Espejel, una de sus primeras reacciones al saber que sería padre fue asustarse momentáneamente, al recibir el impacto y darse cuenta de la gran responsabilidad que representa esta tarea.

Así lo platicó en una entrevista para la revista TV y Novelas, donde asegura que lo mejor que le ha pasado en su vida es ser el padre de Fausto, asegurando que él siempre ha sido un padre presente, a pesar de estar separado de la madre de su hijo.

Espejel platica que la educación de su hijo siempre ha sido basada en que sea un buen ser humano, una mejor persona. La cultura del esfuerzo es parte del ejemplo a dar para Fausto, ya que Carlos es algo que siempre vio en su padre y admira, al igual que su paciencia y constancia.



Buenos recuerdos de padre e hijo

Carlos Espejel recuerda de buena manera los últimos momentos de vida de su padre, quién padeció de Parkinson, enfermedad que le producía más rigidez que vibración, pero este no era motivo para que el actor no lo ayudará y en este proceso lo paraba y bailaba con él y lo movía, algo que ponía nervioso al padre de Espejel, al no tener el control total de la situación, pero aún así se moría de risa cada vez que lo hacía.

El actor recuerda a su padre como una persona muy sencilla, "Mi papá era muy simple, muy práctico, no tenía tarjetas de crédito, por ejemplo, tuvo carro un tiempo, luego ya no, como que no se la complicaba tanto.

Entre las anécdotas que recuerda el ex actor de "Chiquilladas" están los partidos de futbol que su padre jugaba, donde le gustaba ser portero, recordando que en una ocasión le pegaron un golpe en el abdomen sacándole todo el aire, a lo que Espejel solo pudo quedarse viendo.

Con esta experiencia el actor que le diera vida al personaje de "Chiquidracúla", afirma que le impresiona mucho la sangre, pero cuando se es padre, no le queda opción más que aguantar para sacar adelante a su hijo de cualquier crisis.



El mejor consejo que le puede dar a otro padre: "Evitar la violencia"

En la educación familiar que recibió el actor, no hay espacio para la violencia como método de enseñanza, así lo ha dejado claro durante su charla, donde envía un fuerte mensaje a los padres: "Si quien más me quiere me pega, entonces cualquiera puede hacerlo".

"Evitar la violencia, creo que no han educado con demasiada violencia durante muchos años. Esas frases de 'una cachetada a tiempo...', 'más vale una buena a tiempo que...', a mi no me parece", afirmó.

También asegura si un padre golpea a su propio hijo, con esto le retira dignidad, y que al ser el ser humano que más te quiere, su padre o madre, quien le retire este derecho, es como estar quebrando la fuerza de voluntad de cualquier niño.