Carlos Espejel defiende a los artistas que se postulan a cargos políticos

CIUDAD DE MÉXICO.- Carlos Espejel se dijo a favor de que los artistas se postulen a cargos políticos, aunque otros compañeros del medio del espectáculo han criticado a varios de sus colegas por esta situación.

A pesar de que estrellas como Alfredo Adame, Sergio Mayer, Carmen Salinas y Paquita la del Barrio, entre otros, han sido fuertemente señalados por sus aspiraciones políticas, el actor reconocido por su trabajo en “Chiquilladas” salió en su defensa durante la entrevista que concedió al programa Sale el Sol.

“Yo no lo haría, porque no tengo interés en eso, pero me parece que esta idea que tenemos de que el político tiene que ser político… no, el político tiene que ser un ciudadano que diga ‘oye, yo quiero postularme y ayudar en mi colonia, yo quiero postularme y ser la voz y el diputado de tal’, yo si desestigmatizaría, si así se dice, le quitaría este peso a que el político tiene que ser político, no, puede ser un maestro, un ingeniero, un artista que esté capacitado para serlo, pero me parece que el gobierno, de cualquier color, pues debe estar hecho y construido de ciudadanos, de ciudadanos que estemos preocupados, de ciudadanos que estemos activos”.

Por último, Espejel destacó que las personas del medio son mucho mejores que otros que específicamente se dedican a la política en México.

“No tiene nada de malo que lleguen los actores, lo que si tiene de malo es que se postulen presuntos violadores, por ejemplo no, o terroristas, o gente que ha estado solamente haciendo grilla, que esa es la otra, yo estoy francamente muy decepcionado de este gobierno, al cual voté”, remató.