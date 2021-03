Carlos Espejel afirma que será por medio de abogados como llegará a un acuerdo con su ex, Paty Azuara

CIUDAD DE MÉXICO.- Carlos Espejel reveló que hasta este momento no ha podido llegar a un acuerdo con su ex esposa Paty Azuara por la manutención de su hijo Fausto, de 8 años de edad.

Luego de que Azuara contara que sostuvo una acalorada discusión que llegó hasta “los golpes” con Carlos Espejel, es el actor quien ahora confirma que sigue tratando de arreglar sus diferencias con su ex, pero ahora por medio de abogados.

“Yo había tratado de evitar lo que era hacer una cuestión más un convenio acordado con abogados y tal, pero bueno, al final creo que va a ser lo mejor y en eso estamos, estamos tratando de llegar a un acuerdo legal digamos, entre los abogados, para que tenga mi hijo como Patricia lo justo”, explicó Espejel en entrevista para el programa Hoy.

Conjuntamente, Carlos confesó que debido a la pandemia no tiene la misma solvencia financiera. “Si he tenido problemas económicos, no me da pena decirlo, claro que he tenido problemas económicos, la pandemia nos puso a todos en situaciones muy extremas que me hicieron tener problemas de pago, de liquidez”.

Finalmente, y asegurando que no dejará de hacerse cargo de sus responsabilidades, el también productor externó su descontento por la forma en que ha sido señalado o juzgado cuando trata de rehacer su vida amorosa.

“Lo que ha pasado es que cada vez que tengo una relación, es cuando las cosas se ponen un poco más turbias, y se publican cosas de mis ex parejas y a mi eso me tiene muy incómodo porque yo busco que ellas estén felices, que Patricia esté feliz, pero pues ella también debería buscar mi felicidad, pero bueno, mientras son peras o son manzanas la percepción de la gente cambia, que yo pago por sexo, de que yo golpeo a las mujeres, de que yo no le doy escuela (a mi hijo), es buen fuerte, es muy duro que puedan con la mano en la cintura decir tantas mentiras”, concluyó.