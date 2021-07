Carín León estalla durante concierto contra un fanático que lo ofendió

ESTADOS UNIDOS.- Carín León se presentó durante el fin de semana en Greeley, Colorado y lo que parecía ser un ameno concierto se convirtió en una riña entre el cantante y un visitante.

En un vídeo en Instagram del usuario @Chicapicosa se mostró al hermosillense durante un show cuando alguien del público comenzó a gritarle de manera agresiva, una vez que León captó lo que sucedía decidió no quedarse callado y respondió con groserías.

En la publicación no se escucha con claridad qué es lo que dice el fanático al cantante de música regional, pero al estar tan cerca de Carín éste logró captar su atención y estalló contra él al punto de insultarlo frente a todo el público.

La disputa entre ambos duró muy poco, pues llegó parte del staff quienes interfirieron para evitar cualquier contacto físico que pudiera agredir a alguno de los dos. El artista sonorense rápidamente se “calmó” y comenzó a pedirle al fan que “la llevara tranquilo”.

Al principio Carín León respondió: “¿Qué me andas diciendo hijo de tu *uta madre? No me hables así a la v**ga, no me hables así”, mientras sostenía una botella de alcohol, poco después al pedirle que se calmara dice: “llevatela tranquila pues, vamos a pistear, echate un pinc*e trago conmigo, pero bájale de huevos (…) tómale a la v**rga”, insisitó hasta que el individuo le dio un trago a la botella.

El resto del vídeo se muestra al intérprete de “Tú” con actitud relajada y culminando el concierto sin estar molesto, por lo que se cree que solo fue una pelea breve posiblemente causada por el alcohol que consumía Carín y por el misterioso insulto que su fan exclamó.

Algunos comentarios de la publicación destacan por defender al cantante y comentan que no porque sea famoso implica que deba soportar los comentarios ofensivos que recibe mientras presenta un show. La mayoría de usuarios estuvieron de acuerdo ante su actitud por creer que Carín León no debe “aguantar” insultos.